Kiderült, hogy nem a brit koronaékszereket díszítő a legnagyobb gyémánt a világon

Fekete színű a legnagyobb gyémánt a világon

A Sergio (portugál nevén Carbonado do Sérgio) gyémánt a valaha megtalált legnagyobb gyémánt a világon. 1895-ben ásták ki a mai Brazília területén, megtalálója Sérgio Borges de Carvalho volt.

Súlya eredetileg 633,4 gramm volt, karátértéke alapján pedig ha nem is sokkal, de mégis nagyobb a legendás Cullinannál – mégis, jórészt úgy vonult be a történelembe, mint egy hatalmas, de nem túlságosan értékes gyémánt.

A magyarázat nem pusztán abban rejlik, hogy a koromfekete színű gyémánt a gyémántipar és az ékszerkészítők számára fontos paramétereiben nem versenyezhet más, főként Afrikában megtalált drágakő minőségű gyémánttal. Még csak nem is a színe az oka, sőt, nem is gyakorisága: mint természeti képződmény, a Sergio lenyűgöző, és típusa alapján a ritka gyémántok egyike.

Legnagyobb gyémánt: a Sergio 3.167 karátjával a legnagyobb gyémánt a világon - igaz, nem drágakő

Fotó: wikipedia: Popular Science Monthly Volume 69

A gyémántok értékelésénél ugyanis számba kell venni azt is, hogy karátértékük súlyra utaló jellemző, szemben az arannyal, ahol a karát a tisztaságot fejezi ki. A drágakövek esetében azonban egyszerű tömeg mértékegység, 1 karát 0,2 grammal egyenlő. Így bár a Sergio nagyobb a Cullinannál, egyéb paramétereit tekintve értéktelennek találták ékszerkészítési szempontból.

Így a Sergio hiába az eddig megtalált legnagyobb gyémánt a világon, nem kelhet versenyre sem a Cullinannal, sem annál jóval kisebb, de ugyanúgy értékesebb drágakövekkel – röviden azért nem, mert nem az.

Ez az oka annak, hogy a Sergio csak ritkán bukkan fel a legnagyobb gyémánt utáni drágaköveket összegző listákon.

A gyémánt "karrierje" ennek megfelelően jóval kevésbé romantikus jellegű, mint a Cullinané. Először Párizsba, majd onnan Londonba adták el, utóbbi esetben 6.400 fontot adtak érte, ami viszont napjainkban jóval többet, 933.000 fontot jelentene.

Ékszer azonban nem lehetett a legnagyobb gyémántból: apró darabokra vágták, 3-6 karátos szilánkjait ipari gyémántfúróknál használták fel.

A Sergio ugyanis a karbonadó típusú gyémántok közé tartozik, erre már fekete színes is utal. S bár drágakőként nem versenyezhetett a valódi drágakövekkel, a legnagyobb gyémánt számos izgalmas tudományos kérdést felvet. A kardonádokat eredetileg meteoritból származó képződményeknek gondolták. Ez az elmélet még most is szilárdan áll, de az elmúlt években vita indult eredetükről. Egyes eredmények ugyanis arra utalnak, hogy

a fekete gyémántok még az űrben keletkeztek szupernóvák robbanásakor, és hosszú folyamat eredményeként, aszteroidák becsapódásai nyomán jutottak el a Földre.

A kardonadók – ahogy a legnagyobb gyémánt, a Sergio példája is mutatja – a tudományos kérdések mellett iparilag is nagyon izgalmasak.