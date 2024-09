A Lidl minden saját boltját érintő változást jelentett be

Az idén 20 éves Lidl Magyarország felelős vállalatként elkötelezett saját működésének környezeti hatásainak csökkentésében.

Az infrastruktúra, az épületek és működési folyamatok felelős kialakítása, a munkavállalók tudatosságának növelése olyan tényezők, amelyekre közvetlen befolyással van a vállalat, ezáltal hozzájárulhat a környezettudatosabb működés kialakításához

– áll a cég Origóhoz eljuttatott közleményében.

Képünk illusztráció

Fotó: Damian Lugowski / Shutterstock

A diszkontlánc energiahatékonysági célkitűzések mentén törekszik a minél fenntarthatóbb energiafelhasználásra. Ezenfelül azt is célul tűzte ki a Lidl, hogy a saját portfóliójába tartozó ingatlanoknál folyamatosan bővíti a fenntartható tanúsítással rendelkező áruházak számát,

ennek érdekében 2023-ban elindította a saját tulajdonú üzletek EDGE-minősítését.

„Célunk, hogy a fenntarthatóbb működésben is élen járjunk. Tavaly indítottuk el saját tulajdonú üzleteink zöld épület minősítését, ezért is különösen nagy büszkeség számunkra, hogy máris elmondhatjuk, hogy a 2023-as üzleti év végéig megnyitott áruházak tekintetében már minden saját Lidl üzlet rendelkezik EDGE minősítéssel. Sőt, közülük 31 áruház az EDGE ADVANCE minősítést tudhatja magáénak” – nyilatkozta Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.

A Lidl több mint 200 üzletet működtet Magyarországon, ezek egy része saját tulajdonú ingatlanban üzemel.

Az energiahatékonyság érdekében a vállalat kiemelt figyelmet fordít az energiafelhasználásának legnagyobb részét képező villamosenergia-fogyasztásra, illetve az üzletek energiafogyasztásának menedzsmentjére is. Többek között az újonnan nyíló áruházaiban már gáz nélküli fűtésrendszert épít be, valamint a meglévő üzleteknél is igyekszik a korszerű hűtő-fűtő berendezésekre való átállásra.

Az ingatlanok mindegyike 2016 óta ISO 50001 energiagazdálkodási rendszerrel működik, amelyet a DEKRA Certification GmbH független tanúsító szerve vizsgál felül évente.

Továbbá a központi irodaházban, a logisztikai központok raktártereiben és a teljes üzlethálózatban LED világítási rendszer működik. Az energiával kapcsolatos tudatosság növelése érdekében a munkavállalóikat is képzésekben részesíti – áll közleményükben.