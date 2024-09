Filléres Lidl termékért őrülnek meg az emberek

Egy brit táplálkozási szakértő szerint a brit Lidl üzleteiben mindössze 69 pennyért, azaz alig több mint 300 forintért kapható egy olyan termék, mely hozzájárulhat a koleszterinszint csökkentéséhez, ezáltal pedig a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának esélyét mérsékelheti. A kockázatok mérséklése pedig igen fontos lenne.

A globális adatok szerint a szívbetegségek képviselik a vezető halálokot globálisan, naponta mintegy 55.000-en halnak meg ezek következtében. A statisztikák Angliában sem kedvezők, ezért a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) ezért folyamatosan figyelmezteti a lakosságot, hogy túl sok sült hús, a feldolgozott élelmiszerek, illetve a zsíros sajtok növelik a szív- és érrendszeri betegségek kialakulási kockázatát.

A csicseriborsó alapú hummusz fogyasztása kifejezetten ajánlott a szív- és érrendszeri problémák kialakulási kockázatainak mérséklésére

Fotó: Shutterstock/Copyright (c) 2020 Natalia Klenova/Shutterstock

A szív egészségéhez járulhat hozzá a hummusz fogyasztása, melyből a brit Lidlben kapható, Meadow Fresh Houmus nevű termék ára nem tűnik túlságosan magasnak, csökkentett zsírtartalma miatt viszont jótékony hatással lehet az egészségre.

A közösségi oldalakon nagyon népszerű, tudományos végzettséggel rendelkező Jenna Hope táplálkozási szakértő szerint a Lidl csökkentett zsírtartalmú hummusza "a legegészségesebb mártogatós", mely ebéd mellé is fogyasztható, de jó választás lehet egy könnyű uzsonnához is, például nyers zöldségeket fogyasztva hozzá.

Hummuszból, azaz csicseriborsó alapú krémből a magyar kiskereskedelemben is széles választék áll rendelkezésre – így a magyarországi Lidl hálózatában is, de más boltláncoknál is –, többféle méretben és ízesítéssel kaphatók ezek a termékek.

A hummusz egészségre gyakorolt hatásainak pontosabb feltérképezéséhez még további vizsgálatok szükségesek, de mint a Magyar Mezőgazdaság is jelzi: az étel összetevői bizonyítottan kedvezőek szívünk számára. A csicseriborsó alacsony sótartalmú növény, remek rostforrás, mely jó hatással van a koleszterinszintre. A rostfogyasztás elengedhetetlen az egészséges emésztéshez, a rendszeres bélmozgáshoz. A csicseriborsó pedig rost- és fehérjetartalmával is támogatja az emésztést.