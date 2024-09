Magyar várost választottak meg a világ legszebb ismeretlen városává

Az utazási és építészeti világ egyik legrangosabb kiadványa, az Architectural Digest magazin nemrég közzétette azt a listát, amely a világ kevésbé ismert, de lenyűgöző úti céljait sorolja fel. A rangos kiadvány célja, hogy olyan helyeket mutasson be, amelyek a helyi lakosokon kívül csak kevesek számára ismertek, mégis megérdemelnék a szélesebb körű figyelmet.

A listán számos varázslatos helyszín szerepel, de az első helyet Eger, Magyarország egyik legszebb városa szerezte meg.

Az Architectural Digest különösen kiemelte Eger történelmi és kulturális jelentőségét. A cikkben a várost úgy mutatják be, mint a középkori történelem és a barokk építészet egyik ékkövét. A Heves vármegyei város az Eger-patak völgyében fekszik, amelyet középkori vára és egyedülálló barokk épületei tesznek igazán különlegessé. A magazin hangsúlyozta, hogy Eger a 18. században virágzott fel igazán, amikor is egyházi központtá vált, amiért sokan a „magyar Róma” néven emlegették.

Az Architectural Digest választása, hogy Eger kerüljön az első helyre, nem véletlen. A város történelmi jelentősége, gazdag kulturális élete és építészeti csodái mind hozzájárultak ahhoz, hogy méltán érdemelje ki ezt az elismerést. Eger nemcsak Magyarország, hanem Európa egyik legszebb és legérdekesebb városa, amelyet érdemes felfedezni mind a történelem, mind a kultúra szerelmeseinek.

Eger látképe a várral

Fotó: MTI/Komka Péter

Eger mellett számos más, kevésbé ismert, de lenyűgöző úti cél is szerepel a listán

- emeli ki a Promotions.hu. Ilyen például a németországi Goslar, amely egykor a Római Birodalom császárainak kedvelt úti célja volt.

A spanyol Mallorca szigetén található Deià is felkerült a listára, amelyet nemcsak csodás természeti környezete, hanem híres látogatói, köztük hollywoodi sztárok is különlegessé tesznek. Egy másik különleges helyszín a görög Szími szigete, amely a Dodekanészosz szigetcsoport része.

A japán Nagano városa, amely az 1998-as téli olimpia otthona volt, szintén helyet kapott a listán. A város azóta is népszerű úticél a síelők és a természeti szépségek kedvelői körében. Az algériai Ghardaia városa is felkerült a rangsorba, amely híres agyagházairól és a közelben található mecsetekről. Az oregoni Ashland városa az Egyesült Államokban is felkerült a listára, amely leginkább az évente megrendezett Oregon Shakespeare Festival miatt vált híressé.