Megrendezték az első Nemzeti Városipatkány-konferenciát New York-ban

Néhány nappal ezelőtt, szeptember 18-19-én rendezték meg az Egyesült Államokban, New York városában az első Nemzeti Városipatkány-konferenciát. A kissé szokatlan nevű találkozónak az volt a célja, hogy a számos amerikai városból, több érintett területet képviselő szakértők megoldásokat javasoljanak a több nagyvárosban aggasztóan növekvő patkánypopuláció visszaszorítására.

Képünk illusztráció

Fotó: Shutterstock

A helyszín nem véletlen. Ahogy arról korábban az Origo is beszámolt, New York városában az elmúlt években ijesztően sok patkányt láttak. A rágcsálók száma különösen a koronavírus-járvány ideje alatt nőtt meg. Az állatok egyszerre szemtelenek és félelmetesek, felbukkannak éttermekkel övezett utcákban és parkokban, és persze a lakóövezetekben is.

2022 decemberében pedig a város vezetése különös álláshirdetést tett közzé "a rágcsálók elleni védekezés városszerte illetékes igazgatójának", vagy ahogy a városháza szóvivője nevezte, a "patkánycár" betöltésének posztjára kerestek munkatársat. A pozíciót egy brooklyni tanárnő, Kathleen Corradi nyerte el, aki 2023 áprilisa óta vesz részt a patkányok visszaszorításáért vívott küzdelemben.

A patkányok jelentette veszélyt nem lehet eléggé hangsúlyozni. A rágcsálók nem csak károkat okoznak, hanem veszélyes betegségek hordozói lehetnek. New York-ban úgy látják, hogy mind a vállalkozások üzletmenetére, mind a lakosok hétköznapi életminőségére kedvezőtlenül hat a rengeteg patkány.

A konferenciáról megjelent beszámolók szerint a találkozó eredményes volt: a résztvevők

háborút hirdettek a patkányok ellen,

melyet elsősorban a patkányokkal leginkább érintett városi zónákban kívánnak megvívni.

A konkrét javaslatokat tekintve az egyik legjelentősebb fejleménynek a kommunális hulladék szállításának kiterjesztése tűnik. New York városában ugyanis sokáig az utcára kitett szemeteszsákokban készítették elő a szemetet a szállításra. A háztartási szemetet, ételmaradékot tartalmazó zsákok pedig a patkányok egyik legfontosabb felbukkanási helyszínei lettek.

A város által meghozott intézkedések között az egyik legfontosabb, hogy a szemetet egyre több körzetben kötelesek a házak lakói konténerbe vagy szemetesgyűjtőbe tenni.

Azokban a körzetekben, ahol már érvényben van ez a rendelkezés, jelentősen visszaesett a patkányok előfordulási aránya az önkormányzat szerint.