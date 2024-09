Egyre több földgázt termelnek ki a kelet-magyarországi gázmezőkről

A békési Sarkad térségében a közelmúltban fejezték be a negyedik új kút lemélyítését, jelenleg annak tesztelése zajlik. A napokban egy további kút fúrásához láttak hozzá a szakemberek. Nyékpuszta lelőhelyen egy korábban lemélyítettel együtt 2023 februárja óta négy kutat állítottak termelésbe – áll az EM oldalán megjelent bejegyzésben.

A felszínre hozott földgáz mennyisége mostanra meghaladta a 100 millió köbmétert, könnyűolajból pedig 135 ezer köbmétert termeltek ki

– írja a posztban az EM.

Az EM bejegyzése a minisztérium közösségi oldalán:

Az MVM Csoport 2023 végén indított új földgáz kutatási és termelési beruházást Berettyóújfalu térségében. A hajdú-bihari Berettyóújfalunál idén februárig négy kutat fúrt le a nemzeti energiavállalat. Az első júniusban állt termelésbe, eddig 4 millió köbméter földgázt adott, a második tesztelése folyamatban van. Ahogy az Origo korábban megírta, a Sarkad térségében feltárt szénhidrogén-lelőhelyen tavaly februárban állt termelésbe az első kút.

A hazai gázfelhasználás a nemzetközi energiaválság előtti, 10-11 milliárd köbméteres éves szintről 8 milliárd köbméter közelébe csökkent. A földgázra az időjárásfüggő megújulók kiegyenlítő energiaforrásaként jelentős szerep hárul a sikeres zöld átállásban. Az EM korábban arról is tájékoztatást adott, hogy a földgázfogyasztást tovább mérsékelheti például az energiahatékonyság otthonfelújítási programban is támogatott javítása vagy a földhő hasznosításának fokozása. A földgáz az időjárásfüggő megújulók kiegyenlítő energiaforrásaként ugyanakkor tartósan fontos szerepet tölt be a sikeres zöld átállásban – írta lapunk nemrég tájékoztatásuk alapján.

A kormány a belföldön elérhető források fokozott hasznosításával erősíti Magyarország energiaszuverenitását és a hazai fogyasztók ellátásbiztonságát – írják. Az Energiaügyi Minisztérium nyolc területre indított koncessziós eljárásokat szénhidrogén kutatására, feltárására és kitermelésére.

A kitermelés mellett a földgázzal kapcsolatban tárolási feladatok is jelentkeznek. A hazai földgáztárolás, kiváltképpen a föld alatti tárolás sajátosságairól, érdekességeiről az MVM Csoporthoz tartozó Magyar Földgáztároló Zrt. egyik telephelyének bejárása alapján írtunk korábban. Az eredetileg 1 milliárd köbméternél is több földgázt tartalmazó mező közelében létesített kardoskúti földgáztárolóról szóló beszámolónkat ide kattintva olvashatja el.