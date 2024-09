Negyed évszázadig volt egy Lego-darab egy amerikai férfi orrában

Szinte minden gyerek kipróbálja egyszer, hogy mi történik, ha az orrába vagy a fülébe dug valamit, ami éppen belefér. Ez lehet akár egy Lego-alkatrész is. Ráadásul a tárgy akár a testnyílásban maradhat, akár hosszabb időre is. Egy arizonai férfinak, a 32 éves Andi Nortonnak - aki az Instagramon osztotta meg az örömét -, például 26 év után esett ki az orrából az a Lego-darabka, amit hatéves korában dugott be.

Ma fújtam az orrom a zuhany alatt, és lám, kifújtam egy Lego alkatrészt, ami legalább 26 éve az orromban volt

– mondta a videóban.

Felidézte azt a napot, amikor úgy gondolta, jó ötlet lesz néhány Lego-darabkát belegyömöszölnie az orrába. Az édesanyjának, egy kivételével, sikerült mindet kiszednie onnan egy csipesszel. Az utolsó darab azonban befészkelte magát a légzőszervbe.

Norton egész életében arcüreg- és légzési problémákkal küzdött, súlyos allergiára gyanakodtak, de a gyógyszerek nem segítettek a tünetek enyhítésében. Ám az orvosok félrediagnosztizálták, és most jött rá, hogy valószínűleg a Lego okozta ezeket.

Az egyik fül-orr-gégész javaslatára zuhanyzás közben mostanában mindig kifújta az orrát, mert a párás levegő jó hatással van a tiszta légutakra. Az egyik ilyen alkalommal vette észre, hogy egy szilárd tárgy repült ki az orrából, közelebbről megnézve először nem hitte el, amit látott: egy Lego-darabkát, amivel gyerekkorában játszott - írta meg a Promotions.hu.

Egyes Lego-játékok az idő múlásával jelentős értéket is képviselhetnek. Két évtizeddel a megjelenése után idén tavasszal például egy aranyból készült Lego Bionicle Hau maszkot bocsátottak árverésre az Egyesült Államokban, amely közel 20 ezer dollárért kelt el az aukción. A ritka, 14 karátos arany legódarabot, egy nyugat-pennsylvaniai Goodwill adományboltnak ajándékozott ékszerdobozban fedezték fel.

A Lego Bionicles figurákat a 2000-es évek elején adta ki a cég, akkor indított egy új vonalat, ami eltért a hagyományos legókockáktól, és azt a célt szolgálta, hogy újabb közönségréteget érjen el. A játékgyártó cég versenyeket rendezett, ahol a fődíj egy arany Bionicle-maszk volt.