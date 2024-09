23 tonnát őriznek ebből a gyilkos anyagból egy raktárban

Az átmenetifémek közé sorolt kobaltot időnként "gyilkos nyersanyagnak" hívják, mivel a világpiacra kerülő mennyiség jelentős részét nem mindig tisztázott, sőt, olykor rendezetlen, embereket megnyomorító körülmények között termelik ki. A kitermelés elsődleges helyszíne a Kongói Demokratikus Köztársaság, az ottani kobaltbányákat néha fegyveres lázadók fenyegetik, és időnként felbukkan azzal kapcsolatban a kizsákmányolás, illetve a gyerekmunka vádja is.

A kobalt drága és ellátását tekintve sokszor kritikus nyersanyagnak számít, ám a mostani fejlemények függvényében lehet, hogy ez a kijelentést egyelőre múlt időbe kell tenni. Miként a Mining.com írja a Reuters alapján,

a Londoni Fémtőzsde által használt egyik raktárban 23 tonna kobaltot tároltak augusztus utolsó napjaiban.

A Londoni Fémtőzsde a világ első számú fémkereskedelmi intézménye. Arra azonban, hogy kobalt legyen egy, általa igénybe vett raktárban, 2022 februárja óta nem volt példa. (Hozzá kell tenni, hogy a vállalatnak nincs saját tulajdonú raktára, sőt, nem is bérel raktárat, hanem szolgáltatásként veszi igénybe a nyersanyagok tároltatását azoknál a cégeknél, melyek megfelelnek elvárásainak. Ilyen partnerei az Egyesült Államokban is vannak, de a 23 tonna kobalt vélhetően egy európai raktárban van.)

A 23 tonna kobalt csak a jéghegy mostani csúcsa. Júniusban a fémtőzsde nyilvántartása szerint 684 tonna volt a nyersanyagból fizikailag egyik raktárukban.

Kobaltban gazdag kőzetdarabról készült felvétel

Fotó: Shutterstock

A fizikai kobalt felhalmozása önmagában jó hír a kereskedésében érdekelt árutőzsdének, ám tágabban vizsgálva, inkább rossz hírt jelent a kobaltpiacnak.

A kobalt egyelőre elengedhetetlen az elektromos autók gyártásánál. Árát korábban részben épp az ellátás kapcsán jelentkező bizonytalanságok emelték az egekbe, hiszen a világpiaci mennyiség fele egyetlen országból, Kongóból érkezik. Ennek köszönthető, hogy 2017-2018 fordulóján a kobalt tonnánkénti ára 95 ezer dollár fölé is emelkedett. Azokban az években nem volt az a mennyiség, amit a piac ne tudott volna felvenni. Ehhez képest nagyjából egy évvel később, 2019-ben, a kobalt már csak 26 ezer dollárt ért tonnánként. 2022 márciusában még közel a korábbi szintre ugrott vissza az ár, ám most 25 ezer dollárnál is alacsonyabb az ára.