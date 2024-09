Brutális összegeket kereshet az Oasis a visszatéréssel

Az Oasis nemrég jelentette be, hogy újra összeáll. Azóta a várható zenei élmény mellett sokan azt találgatják, hogy mennyit kereshetnek ezzel a Gallagher fivérek. Egyes becslések szerint fejenként akár 50 millió fontot is hozhat számukra a most meghirdetett turnéjuk.

Fejenként akár 50 millió fontot, átszámítva 23,5 milliárd forintot tehetnek zsebre a Gallagher fivérek az Oasis feltámasztásával. Szakértők szerint ez reális összeg, hiszen a jegyárak is nagyon magasak. Iparági szakértők szerint az ikonikus banda visszatérése hatalmas siker lehet, és a Birmingham City Egyetem becslései szerint összességében akár 400 millió fontos bevételre is számíthatnak. Egyelőre csak az Egyesült Királyság területére vannak meghirdetve koncertek, azonban nincs kizárva, hogy az Oasis Anglián, Walesen, Skócián és Írországon kívül akár az Egyesült Államokba is újra ellátogasson. Nem lehet véletlen, hogy Noel és Liam Gallagher 16 év után elásta a csatabárdot. A testvérek az elmúlt években láthatták, hogy az újraegyesülések rendkívül jövedelmezővé váltak a zeneiparban. Meg lehet említeni a Spice Girls sikerturnéját, amellyel úgy kaszáltak 60 millió fontot 13 nap alatt, hogy Victoria Beckhamet nem is sikerült visszacsábítani a színpadra. A Világgazdaság idézi a Clash magazin zenei szerkesztőjét, aki szerint azonban az Oasis esetében nem csak a pénzről lehet szó. Robin Murray szerint Liam és Noel is elég gazdagok, így nem feltétlenül az állhat a kibékülés mögött, hogy meg akarják tömni a zsebüket. Rendkívül sikeres lehet az Oasis visszatérése

Fotó: Getty Images/Tim Mosenfelder Murray szerint az időzítésben az is szerepet játszik, hogy a testvérek mostanában értek szólókarrierjük egy-egy megállójához, amikor az eddig vállalt programjaik végére értek. Emellett testvérekről van szó, és szerinte a családtagokat is megviselhette az elmúlt évek rivalizálása. Minden jel arra utal, hogy sikeres lesz az Oasis visszatérése. A fivérek szólóban is rendkívül népszerűek lettek. Az Official Charts Company szerkesztője, Carl Smith írt arról, hogy az Oasis zenéje időtálló, ugyanúgy tudják élvezni a mai fiatalok, mint a veteránok. Szerinte a generációkon átívelő zenei anyagot az bizonyítja a legjobban, hogy a streamingplatformokon jól futnak az Oasis számai. Az Oasis feltámadásáról szóló pletykák hatására az együttes számait 160 százalékkal többen hallgatták Spotifyon.

