Óriási botrány a népszerű boltláncnál az önkiszolgáló kasszák miatt

A világ legnagyobb kiskereskedelmi lánca, az amerikai Walmart most komoly szigorításokat vezetett be – számol be a Metropol a Mirror cikke alapján. A Walmart ugyanis úgy döntött, hogy mostantól csak azok használhatják a boltokban az önkiszolgáló kasszákat, akik előfizetői a Walmart+ csomagnak. Ez lényegében a törzsvásárlói programoknak egy olyan változata, melyben a vásárló havi előfizetési díjért különböző szolgáltatásokat kaphat a vállalattól, például ingyenes házhoz szállítást.

Csak a Walmart+ előfizetői használhatják az önkiszolgáló kasszákat a világ legnagyobb kiskereskedelmi áruházláncánál (illusztráció)

Fotó: Shutterstock/Copyright (c) 2023 Dusan Petkovic

Ezeknek a szolgáltatásoknak a listája most az önkiszolgáló kasszák kizárólagos használatával bővült.

Aki pedig nem vállalja az előfizetést a Walmart+ csomagra, annak maradnak a hagyományos kasszák, és a sorban állás.

A hírek szerint nem csak a Walmart, hanem a Target, egy másik jelentős kiskereskedelmi üzletlánc is szigorít az önkiszolgáló kasszák használatán, azaz lényegében korlátozásokat vezet be azokra. A szigorítások része az is, hogy korlátozzák, hány terméket lehet lehúzni egy vásárlónak az önkiszolgáló kasszánál. A Walmartnál ez a korlát 15 árucikk, vagyis aki ennél több terméket vásárol, mehet a hagyományos kasszákhoz fizetni – az nem egyértelmű, hogy ez a szabály vonatkozik-e a Walmart+ előfizetőire, akik egyébként továbbra is használhatják a személyzet nélküli pénztárakat.

A szigorítások okául a vállalatok elsősorban a bolti lopások számának növekedését nevezeték meg. Amióta ugyanis a boltokban megjelentek az önkiszolgáló kasszák, azóta a statisztikák szerint egyes üzletláncokban emelkedik a bolti tolvajlások száma.

Az áruházlánc döntése miatt rengeteg vásárló felháborodott, akik a közösségi felületeken adtak hangot elégedetlenségüknek. A véleményekből úgy tűnik, az önkiszolgáló kasszákra elrendelt korlátozások valójában az utolsó cseppek voltak a pohárban, mert a vásárlók több mindent kifogásolnak a vállalat működésének. Ezek között különösen gyakran felbukkant az, hogy

a vásárlók egy része nem tud fizetni a boltokban az általa magától értetődőnek tartott digitális fizetési móddal, egész pontosan az ApplePay megoldásával.

Egy felmérés szerint az ApplePay fizetési módot az Egyesült Államok kiskereskedelmi egységeinek 85 százalékában lehet fizetésre használni, így nem meglepő, hogy sok vásárló nem is gondol arra, hogy a Walmart-nál még nem vezették be azt. Így sokakat továbbra is a kasszánál éri a meglepetés.