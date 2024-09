Felháborító sötét titok derült ki az Onlyfansről

Összesen 631 millió dollárt, azaz nagyjából 230 milliárd forintot vett ki közel két év alatt a Fenix International nevű vállalatából Leonid Radvinsky, ukrán-amerikai üzletember. A cégnév talán ismeretlen, de a vállalat által üzemeltetett OnlyFans nevű platformé már jóval elterjedtebb: az oldalt eredetileg a független, alkotói ambíciókat dédelgetők számára hozták létre, amelyen az általuk létrehozott tartalmakhoz csak előfizetők férhetnek hozzá, biztosítva az exkluzivitást, felhasználói oldalon pedig a kiválasztottság érzetét. Az OnlyFanset azonban inkább a tartalomgyártók által előállított, nem egyszer pornóba hajló tartalmakról ismerik. Ám az igazán nagy baj az, hogy az OnlyFans gyerekpornóval együtt létezik, az oldalon ugyanis éppúgy feltűntek vállalhatatlan tartalmak, mint más, a szexualitásra épülő portálon.

OnlyFans gyerekpornóval: a képen az OnlyFans egyik tartalomgyártója, a felnőtteket megszólító Brianna Coppage

Fotó: X/bricoppage

OnlyFans gyerekpornóval: a legális tartalom mellett ott a gyalázat is

A Fenix International nemrég közzétett pénzügyi jelentéséből kiderül, hogy Leonid Radvinsky több részletben vette ki a hatalmas összeget a cégéből, de volt is miből. 2023 novemberéig az elmúlt év adózás előtti eredménye 658 millió dollárt volt. Ráadásul a könyvelési dokumentumok szerint a vállalat most is mindössze 41 fős alkalmazotti gárdával (plusz 1 igazgató) működteti a jól jövedelmező üzletet. Érdemes hozzátenni: egyes tartalomgyártóknak is jó üzlet az oldal.

Az üzleti siker – nem meglepő módon – az új tartalom-előállítóknak és az őket előfizetési díjért követőknek köszönhető. A cég adatai szerint tavaly 1 millió új tartalomgyáros regisztrált az oldalon, valamint 50 millió új "rajongó". Ez utóbbi 29 százalékos növekedés az előző évhez képest.

Ha az iménti keretes összefoglalóban közöltekből indulunk ki, akkor nem túlzás a kijelentés, hogy a 2023-ban a tartalomkészítők által összesen keresett 6,6 milliárd dollár döntő része szexuális tartalmakkal összefüggésben keletkezett. Ebből az OnlyFans 20 százalékot csippent le.