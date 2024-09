Vagyonokat keresnek a magyar sztárok az OnlyFans-en

Összesen 631 millió dollárt, azaz mintegy 230 milliárd forintot vett ki közel két év alatt a Fenix International nevű vállalatából Leonid Radvinsky, ukrán-amerikai üzletember. Az OnlyFans 2016-ban indult, és azóta folyamatosan növekszik.

A Fenix International tulajdonosa azt mondta, hogy adózás előtti nyeresége 658 millió dollár volt a 2023 novemberéig tartó évben a nemrég benyújtott beszámolók szerint – derült ki a BBC cikkéből.

Csaknem egymillió új tartalomkészítő és több mint 50 millió új rajongó regisztrált a platformra az év során, ami 29 százalékos növekedést jelent a cég szerint.

Leonid Radvinsky, egy ukrán-amerikai pornográf oldalak tulajdonosa 2018-ban vásárolta meg a vállalkozást annak alapítóitól, Guy és Tim Stokelytől. Az apa és fia két évvel korábban alapította az oldalt Essexben. Noha jól ismert a szexuális tartalmairól, az alkotók számos témára is összpontosítanak, beleértve a fitneszt, a zenét és a stand up comedy-t, az új tulajdonos tavaly elindított egy pornográfia-mentes TV streaming szolgáltatást is.

A cég legfrissebb eredményei szerint a tartalomkészítők 6,6 milliárd dollárt kerestek tavaly. Az OnlyFans minden egyes tranzakcióból 20 százalékot kap.

Radvinsky fizetési csekke 472 millió dollár osztalékot tartalmazott 2023 novemberéig, és további 159 millió dollárt a következő hónapokban.

Ez felülmúlja azt a 338 millió dollárt, amelyet 2022-ben fizetett magának, így az elmúlt három évben összesen közel 1 milliárd dollárt vett ki a cégből. A Forbes magazin most 3,8 milliárd dollárra becsüli nettó vagyonát. A platform rendkívüli profitját mindössze 41 fős személyzettel és egy igazgatóval termelék ki a cég beszámolója szerint. Keily Blair, az OnlyFans vezérigazgatója szerint kifejezetten erős évük volt a tavalyi.

Tíz érdekes statisztikai adat az OnlyFans-ról: A platform közönsége túlnyomórészt férfiakból áll, akik 87 százalékot tesznek ki A női alkotók 78 százalélkal többet keresnek, mint a férfiak A legjobb OnlyFans alkotók havonta 100 000 dollárt (35,5 millió forint) keresnek A Covid-19 világjárvány miatt több mint 500 százalékkal nőtt az újonnan regisztrálók száma Az átlagos felhasználó havonta 55,58 dollárt (mintegy 20 ezer forint) költ OnlyFans előfizetésekre Az OnlyFans a világ 50 leglátogatottabb webhelye közé tartozik A regisztrált felhasználók száma meghaladja a 238,85 milliót Naponta 500 000 új felhasználó csatlakozik az OnlyFans-hez Több mint 1,4 millió alkotó kínálja tartalmait az oldalon Egy felhasználó átlagos jövedelme évi 42 000 dollár (mintegy 15 millió forint)

A magyar celebek sem keresnek rosszul

A leghíresebb magyar OnlyFans tartalomgyártó az egykori Való Világ lakó, Molnár Anikó, aki

elmondása szerint egyik évben közel 70 millió forintot keresett az oldalon.

Molnár Anikó nagyjából másfél évvel ezelőtt döntött úgy, hogy elkezd erotikus tartalmakat megosztani OnyFans-oldalán. Az egykori Nagy Ő egyből berobbant és bekerült az OnlyFans tartalomgyártóinak egy százalékba, miközben havi több millió forintot is megkeresett.