Őrült szabályt töröl el a McDonald's

A japán McDonald's vállalati közleményben jelentette be, hogy feloldja azokat a korlátozásokat, melyek munkavállalóik hajfestési gyakorlatára írtak elő korlátozó előírásokat. A cég korábban megkövetelte az éttermekben dolgozó munkavállalóktól, hogy hajuk színe "tűnjön természetesnek", ami szinte egyenértékű volt azzal, hogy tiltotta a festett hajjal való munkába állást. Most viszont a cég erre vonatkozó irányelvének felülvizsgálatáról döntött, és nagyobb változatosságot enged meg a kérdésben – számol be arról a Japan Today.

Úgy tűnik, a döntés inkább praktikus okokra, mintsem a dolgozói jóléttel kapcsolatos munkáltatói felelősségre vezethető vissza: a japán McDonald's több más vállalathoz hasonlóan munkaerő-hiánnyal küzd.

Abban bíznak, hogy a korábbiakhoz képeset lazább szabályozás több dolgozót tart meg a vállalatnál, illetve csábít oda.

Bár meglepőnek tűnhet, de az első tapasztalatok azt mutatják, valóban lehet jelentősége a szabályozásnak a munkavállalás szempontjából. A lazább hajfestési irányelveket a cég korábban egy oszakai éttermében már alkalmazta, ahonnan arról számoltak be, hogy annak köszönhetően idén áprilisban jóval sikeresebb volt az új munkavállalók toborzása, mint az előző év azonos időszakában.

Étkező vendégek egy oszakai McDonald's-ban

Fotó: Unsplash / Andrew Leu

A vállalatnak egyébként meglehetősen szigorú előírásai vannak munkavállalói megjelenésére. Azt például, hogy éttermi dolgozó viselhet szakállt, csak 2021 augusztusától engedélyezték.

A rendelkezésre álló munkaerő szűkössége több nagy láncot abba az irányba terel, hogy enyhítsenek a munkavállalók megjelenésére vonatkozó korábbi szigoron. Például a Starbucks most már megengedi dolgozóinak, hogy öltözékük saját ízlésük szerinti legyen, és nem kell a vállalat által előírt szabványruhákat viselniük. A Sushiro nevű szusiláncnál hasonló értelmű vállalati döntést hoztak.

Ahogy az Origo bemutatta, a világ számos országát érintő demográfiai válság egyik legsúlyosabb formájában Japánban jelentkezik, ahol a kutatók modellezése szerint már néhány évtizeden belül végzetessé válhat a fiatal munkavállalók hiánya, tovább rontva a társadalom reprodukciós teljesítményét is. Az országban igen nagy a magas életkort megélők aránya, ami önmagában örvendetes, de az öregedő társadalomban kevés az újonnan születő ahhoz, hogy a gazdaság működtetése hosszabb távon fenntartható legyen.