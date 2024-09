Takarítás közben talált érméket egy TikTokker, rengeteg pénzt keresett velük

Egy alapos nagytakarítás igazi kincskereső kalanddá is válhat, lehet, hogy előkerül egy régi DVD-kupac, néhány legendás videojáték, vagy ami még izgalmasabb, egy ritka érmegyűjtemény! Egy TikTok-felhasználó szerint pár régi érme most akár milliomossá is teheti a tulajdonosát, így érdemes megnézni milyen kincsek kerülnek elő. A közel 130 ezer követővel rendelkező @thecoincollectoruk néven ismert TikTokker kiemelt két különösen értékes érmét, az egyiket 1954-ben verték és Erzsébet királynő arcképe látható rajta, ebből az alig 3 centis pénzérméből a gyűjtők szerint csak egyetlen példány létezik már csak, hiszen a Royal Mint mindössze 100 darabot adott ki - írja a Daily Star.

Képünk illusztráció. Fotó: Unplash

Ennek az érmének van egy MS 63 verziója is, aminek az értéke 60 000 fontot, vagyis körülbelül 27 millió forintot ér.

Az MS-63 érme egy „mint state” (verdei állapotú) érme, amely az érme minőségi besorolását jelzi. Az MS-63 besorolású érme jellemzően még mindig jó állapotban van, de már mutathat több kisebb hibát, például felületi karcolásokat, foltokat vagy kisebb kopásnyomokat. Az érmén látható hibák azonban nem túl feltűnőek, és a részletek is még mindig jól kivehetőek rajta.

Az MS-63 besorolású érmék kevésbé értékesek, mint a magasabb minősítésű érmék, például az MS-65 vagy az MS-70, de még mindig vonzóak lehetnek gyűjtők számára, különösen, ha egyébként ritka darabról van szó.

A másik különleges érme amiről az érmefanatikus beszél, egy 1933-as penny V. György arcával, ez egy igazi kuriózum hiszen csak alig tíz darab létezik belőle a világban, így az értéke is több milliót ér a ritkaságot gyűjtők körében. A tulajdonos online liciten körülbelül 220 ezer forintért adta el az 50 pennys érméjét.

Nem csak érméket lehet gyűjteni, az emberek néha egészen szokatlan dolgokat is meg akarnak őrizni az utókornak, van, aki gumikacsákat, Mikulás-figurákat, tejesüvegeket vagy éppen benzinkút táblákat gyűjt. Különleges, nagy értéket képező mozis gyűjteményekről is beszámoltunk nemrég, ahol megmutattuk Darth Vader sisakját, Marilyn Monroe fehér ruháját illetve az Óz a csodák csodája relikviát, Dorothy piros cipőjét. Illetve készítettünk egy összeállítást izgalmas gyűjteményekről is.