Nagy a baj, megjelentek a csalók az üvegvisszaváltóknál - mutatjuk a módszerüket

Nemzetközi szinten is egyedülálló fejlesztést vezetett be a MOHU a hazai italcsomagolás-visszaváltási rendszerben, miután május végén elindult és letölthetővé vált a visszaváltási díj azonnali banki átutalását lehetővé tevő REpont applikáció. Sőt, Magyarország már azzal is az élmezőnyben szerepel, hogy elindította a műanyag üveg-visszaváltást, ezt sok ország csak januártól vezeti be egy EU-s rendelet alapján. Pedig ez egyáltalán nem mintegy, a műanyag palackok újrahasznosításának ugyanis nagyon komoly jelentősége van a környezetszennyezés, illetve egészen pontosan annak visszaszorításában.

Maga a rendszer nagyon egyszerűen, és gyorsan működik, Az okostelefonra a MOHU honlapjáról egyszerűen letölthető alkalmazásnak köszönhetően a visszaváltó automatákba bedobott palackok után járó visszatérítést közvetlenül a bankszámlánkra is kérhetjük.

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

Csakhogy időközben megjelentek olyan csalók, akik megpróbálnak visszaélni a visszaváltó automaták használatával.

Erre az egyik példa, amikor hamis QR-kóddal igyekeznek átverni azokat, akik jótékonysági célokra ajánlotték fel a visszaváltott palackok árát.

Azonban nem ez az egyetlen módszer, amivel ügyeskednek az automatáknál, igaz ez a módszer Magyarországon még nem terjedt el. Ugyanakkor külföldön már nagy sikerrel verik át az automatákat úgy, hogy

egy visszaváltható palackot dugnak a vonalkód olvasó alá, majd miután leolvasta a kódot, és elindul a futószalag, egy olyan flakont tesznek be, amin nincs is visszaváltható jelzés.

Miután ugyanis a futószalag elindult, a gép már nem dobja vissza a rossz palackot. Ezzel a módszerrel palackok ezreit tudják a csalók pénzzé tenni - írja a Promotions.

Ami biztos, hogy a környezettudatos életmód egyre inkább előtérbe kerül, és az újrahasznosítás az egyik legfontosabb módja annak, hogy csökkentsük ökológiai lábnyomunkat. Az PET-palack és üvegvisszaváltás ebben kiemelkedő szerepet játszik, hiszen az üvegek újrahasznosítása a környezettudatosság mellett jelentős mértékben hozzájárul a kommunális hulladék mennyiségének csökkentéséhez.

Magyarországon naponta négyszázezer palackot váltanak vissza mintegy háromezer automatán keresztül.