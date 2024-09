Mutatjuk a várost, ahol betiltották a repülős és a hajós utak reklámozását

A hollandiai Hága az első olyan város a világon, ahol megtiltják a fosszilis üzemanyagok, valamint az azokra épülő, úgynevezett karbonintenzív szolgáltatások reklámozását. Ebbe a kategóriába tartoznak az óceánjárós hajós utazások, valamint a légi közlekedés is. Utóbbi a globális széndioxid-kibocsátás mintegy 2,5 százalékáért felel.

Hága Hollandia adminisztratív és közigazgatási központja. A városban működik az ország törvényhozása, azaz a parlament, egyes kormányzati intézmények, illetve a legfelsőbb bíróság is. Emellett Hágában van a székhelye a Nemzetközi Bíróságnak, valamint a Nemzetközi Törvényszéknek, illetve az Europol-nak is, mely az EU-belül az országok közötti rendőrségi együttműködés legfontosabb intézménye.

A városi tanács bejelentése nyomán a fosszilis energiahordozók hirdetésének tiltása a jövő év első napján, azaz 2025. január 1-jén lép hatályba.

A hágai döntés nem sokkal azt követően született meg, hogy António Guterres, az ENSZ jelenlegi főtitkára, nemrég felhívást intézett a világ kormányaihoz a környezetszennyezéssel összefüggő szolgáltatások hirdetésének tiltásáról. A főtitkár szerint ezek visszaszorítására hasonló lépéseket kell tenni a médiapiacon, mint a dohánytermékek visszaszorítása érdekében történtek az 1960-as években.

A Binnenhof épületegyüttes fénylik szürkületben Hága városközpontjában, a Hofvijver tó mellett, amit egy kacsa szemlél a túlpartról

Fotó: ANP MAG / ANP via AFP

A döntést már annak előkészítési szakaszában több kritika érte, ám mint a hátterét bemutató tanulmányok és szakértői kommentárok felhívják rá a figyelmet,

a hágai városi tanács ezzel nem követ el jogsértést, valamint a lépés összhangban van nem csak a város saját klímacéljaival, hanem a globális célokkal is.

A fosszilis energiahordozókra és az azokra támaszkodó szolgáltatásokra vonatkozó reklám ugyanis műfajuknál fogva előmozdítja azt, hogy a fogyasztó ezeket a szolgáltatásokat igénybe is vegye. Ezáltal elfogadottá tesz a nagyobb egyéni karbonlábnyomot is, noha a cél az lenne, hogy személyesen is csökkentse mindenki egyéni karbonlábnyomát – áll egy értékelésben.

A városi tanács Bloomberg-nek nyilatkozó egyik tagja kiemelte: Hága tartani kívánja azt a célját, hogy 2030-ra klímasemlegessé válik, ebbe pedig a város vezetése szerint nem illik bele az, hogy a szénhidrogénipar hirdetéseinek teret és felületet adjanak a városban.

A hágaiak remélik, hogy döntésüket más városok, illetve kormányok is követik majd.