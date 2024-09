53 millió forintot költött a testére, így néz ki most az egykori sztárséf

A volt séf, Remy egy vagyont költött a tetoválásaira, és úgy tűnik ennek korán sincs vége. A férfi Instagram oldalán mutatta meg rajongóinak, hogyan nézett ki 16 évvel ezelőtt, mikor még alig volt pár tetkója, viszont akkor az arcát számos piercing díszítette.

Remy egy hosszas bejegyzést is írt a képek alá, amiben elmondta a 104 ezer követőjének, miért döntött úgy, hogy az egész testét beborító tetoválásokat varrat magára.

Nem beszélek róla gyakran, de évekkel ezelőtt az életem egy olyan szakaszában voltam, mikor lemondtam magamról. Mindenki mással törődtem, csak magammal nem

- írja bejegyzésben az egykori séf, aki azzal folytatta a sorait, hogy egy időre elvesztette önmagát.

A férfi azóta is harcol önmagáért, de azt állítja jelenleg a legjobb formájában van, fizikailag is lelkileg is.

Remy úgy tűnik fogyott is az évek során. Átváltozása, és az, hogy több mint 115 ezer fontot (53 millió forint) költött a tetoválásaira, ámulatba ejtette a rajongóit. - írja a DailyStar.

Az egyik követője ezt írta:

Köszönjük, hogy mindezt megosztottad velünk! Minden akik korábban voltunk, elvezetett minket ahhoz, akik ma vagyunk!

Egy másik pedig úgy fogalmazott, hogy Remy egy inspiráló személy számára.

Fotó: @ephemeral__remy/Instagram

Korában egy tetovált bombázóról, a 29 éves Amber Luke-ról írtunk, akit a legtöbben csak Sárkánylányként emlegetnek, a rengeteg tetoválása miatt. A beavatkozások összesen 280 ezer dollárba (közel 98 millió forintba) kerültek, de ő sem bánta meg, sem a kifizetett pénzt, sem magukat a tetoválásokat.

Azt is megírtuk, hogy Becky Holt pornómodell testének 95 százalékán van tetoválás. Még a legintimebb helyen is. A feneke belső része azonban eddig szabad volt. Eddig, most ugyanis oda is került minta. A 36 éves nő, akit Nagy-Britannia legtöbbet tetovált nőjeként emlegetnek, azután vált híressé, hogy 35 000 fontot (több, mint 16 millió forintot) fizetett már ki, hogy testének 95%-át a tetoválások borítsák. Ezek közül több színes, és rá van írva, volt barátja neve az ágyékára, igaz, ezt azóta letakartatta. Ahogy már írtuk, valóban a legintimebb helyeit is tetováltatta. Még 2022-ben csináltatott egy koponyamintát a szeméremajkaira. OnlyFans-modell azt is bejelentette, hogy kilép a felnőttiparból, és más karrierbe kezd. Mindezt azért, mert, ahogy mondja, gyűlölte magát.