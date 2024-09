Csődbe ment a Titanicot építő hajógyár tulajdonosa

A cég bejelentése szerint a csődvédelmi eljárás a vállalatcsoportot összefogó Harland and Wolff Group Holdings központját érinti, a cég négy gyára – a belfasti üzem, ahol az 1912-ben elsüllyedt Titanic is készült –, valamint az angliai és a két skóciai telep folytatja működését. A cégvezetés tájékoztatása szerint megalapozott az a várakozás, hogy a vállalatcsoport új tulajdonosi irányítás alatt működhet majd tovább. Az értékesítési eljárást a Rothschild & Co. pénzügyi szolgáltató végzi.

Belfast városának látképét még mindig meghatározza a Sámson és Góliát névre keresztelt sárga ikerdaruk látványa, melyeket kifejezetten a hajóépítés kiszolgálására állítottak fel az 1970-es években. Az üzemek akkor élték fénykorukat, megrendeléseik és munkavállalóik száma is a csúcson volt.

A pénzintézet közölte, hogy máris számos potenciális befektető jelezte érdeklődését a Harland and Wolff részbeni vagy teljes felvásárlása iránt, és az első pályázati fordulót hamarosan kiírják.

A hajógyártó üzemek holdingvállalata júliusban 200 millió font sürgősségi hitelgaranciát kért az akkori parlamenti választások után frissen hivatalba lépett munkáspárti kormánytól, amely azonban megtagadta a kérés teljesítését.

A Guardian beszámolója szerint a cég idén júliusban közölt adatai szerint telephelyein összesen mintegy 1600 munkavállaló dolgozik. A csődgondokságról szóló hír részeként a vállalat most azt jelezte, hogy 50-60 alkalmazottól azonnal meg kell válnia, de ezek nem a hajóépítő műhelyekben dolgozók lesznek.

A Harland and Wolff öt éven belül másodszor kerül csődgondokság alá, de a 2019-ben lezajlott előző csődeljárás során sikerült megmenteni a céget.

A hajógyár leghíresebb gyártmánya, a Titanic – a legnagyobb mozgó tárgy, amelyet emberi kéz addig alkotott – első útján, 1912. április 15-re virradó éjjel jéghegynek ütközött a kanadai partoktól 640 kilométerre.

Archív felvétel a Titanic építéséről a belfasti hajóműhelyben

Fotó: Getty Images/F. J. Mortimer

A New Yorkba tartó, csaknem 40 kilométeres sebességgel haladó, 52 ezer tonnás Titanic oldalán az ütközés 91 méter hosszú léket ütött, és a hajó néhány óra alatt elsüllyedt. A fedélzeten tartózkodó 2223 ember közül 1517-en haltak meg a katasztrófában.