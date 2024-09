Több mint hároméves mélyponton a magyar infláció

A fogyasztás szempontjából kellemes hír, hogy a tartós fogyasztási cikkekért 0,2 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, ezen belül a használt személygépkocsik ára 6,7 százalékkal csökkent, az ékszereké 9,2, az új személygépkocsiké 6,6, a szobabútoroké 2,3, a konyha- és egyéb bútoroké 1,7 százalék nőtt. A gyógyszer, gyógyáruk 5,9 százalékkal drágultak, a járműüzemanyagok 2,9 százalékkal olcsóbbak lettek.

Folytathatja a kamatcsökkentést a jegybank szeptemberben

A mai adattal a monetáris lazítás szeptemberi folytatása újabb mankót kapott. Augusztusban ideiglenesen leállt a kamatcsökkentésekkel a Magyar Nemzeti Bank, amiben a forint mozgása mellett a Fed közelgő kamatdöntése is szerepet játszott, jó eséllyel ismét tehet lépést a jegybank a 5 százalékos alapkamat irányába a monetáris tanács a szeptemberi kamatdöntő ülésén. Még akkor is, ha közben az infláció szeptember után részben a bázishatások miatt ismét visszaemelkedhet a jegybank célsávja fölé. Az éves átlagos drágulás üteme azonban ezzel együtt is 4 százalék alatt lehet, a kormány ezt most 3,7 százalékra várja.

A kormányzati intézkedések hatásosak, augusztusban az infláció mértéke idei mélypontjára süllyedt – értékelte a Központi Statisztikai Hivatal által kedd reggel közölt adatokat Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Eszerint augusztusban 3,4 százalékkal nőttek a fogyasztói árak, ami nemcsak idei mélypontnak számít, de 2021 februárja óta a legalacsonyabb éves drágulási ütem. A tárcavezető a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében kiemeli, hogy az élelmiszerárak dezinflációját a mezőgazdasági termelői árak jelentős mértékű visszaesése okozza. Mindez előre vetíti, hogy egyes élelmiszer termékpályákon még csökkenhetnek az árak a következő hónapokban, amely tovább erősítheti a kereslet növekedését.