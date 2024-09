A dinoszauruszok korát idézi a legújabb befogadó játszótér

A Szerencsejáték Zrt. “A játék összeköt” programja nem ismer határokat, ha a fogyatékossággal élő gyermekek társadalmi integrációjának támogatásáról van szó.

A nemzeti lottótársaság hetedik éve tartó programjának legújabb mérföldköve a Komlón átadott befogadó játszótér, mely a Nagykarácsony sorsjegy értékesítéséből befolyt összeg egy részéből épült

- áll a vállalat közleményében.

Új befogadó játszótér valósult meg Komlón a Szerencsejáték Zrt. révén

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Idén ez már a negyedik ilyen közösségi tér, ami azt jelenti, hogy ezzel együtt már 32-re nőtt a társaság által átadott akadálymentesített játszóterek száma. A befogadó játszóterek célja, hogy az ott található játékokat fogyatékossággal élő és ép gyermekek egyaránt használhassák. Ez rendkívül fontos, mivel a közös játék hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyerekek nyitottabb, elfogadóbb felnőttekké váljanak, elősegítve ezzel a fogyatékossággal élők társadalmi integrációját.

Borbás Károly, a Szerencsejáték Zrt. pécsi értékesítési régiójának vezetője kiemelte: „Társadalmi felelősségvállalásunk meghatározó eleme a fogyatékossággal élők társadalmi integrációjának elősegítése, valamit befogadó szemléletformálás.

A Játszótérépítési programunk is ezt testesíti meg, melynek fő üzenete, egyben mottója: 'nem az a fontos, ami elválaszt, hanem az, ami összeköt'. Meggyőződésünk, hogy a társadalom fogékony a „gondolati akadálymentesítésre”, ennek megerősítésére, hogy a maival együtt már országszerte 32 befogadó játszóteret adtunk át

– fogalmazott.

A játszótér ’komlószauruszos’ tematikája tudományos örökséget is igyekszik továbbvinni, ugyanis 1966-ban a komlói szénbányában fedezték fel az ún. Komlosaurus carbonis dinoszaurusz-lábnyomfosszíliát,

amely az egyik első bizonyíték arra, hogy 200 millió éve dinók éltek a mai Magyarország területén.

Ez a lelet fontos értéket képvisel, ezért döntött úgy Komló város vezetése, hogy a befogadó játszótér tematikája a dinókhoz kapcsolódik.

(b-j) Borbás Károly, a Szerencsejáték Zrt. Pécsi Értékesítési Régiójának vezetője és Polics József, Komló város polgármestere

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Polics József, Komló város polgármestere kiemelte: „rendkívül nagy öröm számunkra, hogy a Szerencsejáték Zrt. a településünket választotta és „A játék összeköt” program keretében Komlón is megvalósít egy játszóteret. A középületeink fejlesztése és korszerűsítése kapcsán önkormányzatunk mindig is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy azok akadálymentesen is megközelíthetőek és használhatóak legyenek. A támogatásnak köszönhetően a jövőben a településen már egy olyan játszótér is lesz, amely a fogyatékkal élő gyermekek számára is lehetőséget biztosít arra, hogy biztonságosan, az ő igényeiknek megfelelő körülmények között játszhassanak. Társadalmi elfogadásukat pedig tovább segíti az, hogy egészséges társaikkal együtt, közösen fedezhetik fel a játszóteret" – mondta a polgármester.