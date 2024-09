Új német áruházlánc lépne be a piacra

Cseh sajtóhíreket szemlézve arról ír az egyik szlovákiai híroldal, hogy hamarosan a cseh és a szlovák piacra lép a német Woolworth áruházlánc. Az értesülések szerint a piacra lépést a jövő év végére tervezi a vállalat.

„Megerősíthetjük, hogy hamarosan belépünk a szlovákiai és a cseh piacra. Jelenleg mindkét országban tárgyalunk az ingatlankezelőkkel, és a végső bérleti szerződések felé tartunk” – idézik a híradások Roland Risselt, az üzletlánc sajtóosztályának munkatársát.

A további részletek egyelőre nem ismertek, így arról nincs hír, hogy Magyarországon is megjelennének. Ami bizonyos, hogy a régiós terjeszkedést már korábban célként tűzte ki a vállalat.

A Woolworth 2010-ben alakult, a honlapján található információk szerint jelenleg megközelítőleg 700 üzletet üzemeltet Németországban, míg a közeljövőben további 1500-at tervez.

Németországon kívül Ausztriában és Lengyelországban is jelen vannak.

A Woolworth ruhákat, háztartási cikkeket, elektronikai cikkeket és drogériai termékeket kínál, elsődleges versenytársai a Pepco, a Kik, valamint az Action. A cég saját honlapján az az önmeghatározás szerepel, hogy "home of discount", ami egy szójátékkal egyszerre utal a diszkont kategóriára, valamint a szó eredeti jelentésére, az (ár)kedvezményekre.

A kép egy áruházuk belső teréről készült:

Ahogy az Origón az elmúlt hónapok hírei alapján olvasható, nagy a mozgás a régiós és részben a magyarországi kiskereskedelmi piacon. Miként arról tavasszal beszámoltunk, korábban az orosz Mere ultra-olcsó diszkontlánc magyarországi piacra lépéséről lehetett hallani. Az értesülés megalapozott volt, így nem az a kérdés, hogy hogy áprilisi tréfa volt-e az orosz élelmiszerkereskedelmi lánc megjelenése Magyarországon – a Mere már a Linkdinen keresi új munkatársait.

Arról is beszámoltunk, hogy bár hivatalos vállalati bejelentés még nincs, de több jel utal arra, hogy akár még idén beléphet a magyarországi piacra a legnagyobb lengyel online áruház, az európai viszonylatban is jelentős Allegro. Ez azt jelentené, hogy a régióból százezernél is több kereskedő jelenhet meg kínálatával közvetlenebbül a magyar vásárlók előtt.

Cikkünk címlapi képe illusztráció / forrás Unsplash / Artificial Photography