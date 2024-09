Varga Mihály: Folyamatosak az egyeztetések a családi adókedvezmény megduplázásáról

Szeptember 12-14-ig az uniós pénzügyminiszerek Budapesten találkoznak - jelentette be Varga Mihály. A pénzügyminiszter közölte, a magyar elnökséget a kezdetektől támadják, felmerült a bojkott ötlete. Az elmúlt években Magyarország minden tagországgal a kölcsönös tisztelet alapján tárgyalt.

A konstruktív magyar hozzáállást egyesek nem fogadják el.

Varga közölte, készen állnak a vendégek fogadására, a támadások nem értek el cél, mert minden uniós ország részt vesz a csúcson. Minden tagállam jegybankja küld tisztségviselőt - tette hozzá. Az IMF vezetője, az EBRD elnöke és többek között az OECD vezetője is részt vesz. Minden feltétel adott, hogy az Ecofin találkozó sikeres legyen. Minderre szükség is van, mert Európa súlyos versenyképességi problémákkal néz szembe - mondta Varga Mihály.

A zöld átmenet, a demográfiai kérdések és az alacsony jövedelmű országok segítése lesznek az ECOFIN ülés főbb témái.

A zöld átmenetről azt mondta Varga, hogy a lakosság bevonására is szükség lesz. Magyarország ezen a területen sikeres, mert az államadósság 21 százaléka a lakosság kezében van már, míg 2010-ben csak 3 százalék volt ez az érték. A pénzügyminiszter a demográfiai kihívásokról azt mondta, a lakosság csökkenése sok negatív hatással jár. Cél az alacsony termékenységi ráta növelése, az aktivitási ráta és a munkatermelékenység bővítése - tette hozzá. Az alacsony jövedelmű országok támogatásáról azt mondta, hogy ezek az országok a migráció kibocsátó államai. A problémát ott kell orvosolni, ahol vannak, és nem idehozni kell.

Nagyban segítik a családokat

Koncz Zsófia, a családokért felelős államtitkár arról beszélt, hogy az EU-s tagállamokkal közösen kell fellépni a demográfiai problémák megoldása érdekében. Szólt arról is, hogy az elmúlt években több családpolitikai intézkedéssel (babaváró, bölcsődék építése, ingyenes tankönyv, rezsivédelem) segítették az embereket. Újból igényelhető a bölcsődei támogatási díj szeptembertől, és október 1-től a speciális adózást választók is igénybe vehetik majd a CSOK Pluszt és a babavárót is - ismertette. Szeretnék megduplázni a családi adókedvezményt - tette hozzá.