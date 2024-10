Bombaakciót hirdetett két áruházlánc, indulhat a roham

A hűvösebb idő beköszönte nem csak az öltözködésben jelent változást, hanem az autótulajdonosoknak egy másik, minden évben jelentkező fejfájást is újra elhoz. Ilyenkor ugyanis előkerül a kérdés, hol lehet a lehető legjobb áron téligumit vásárolni az autóra.

A négyévszakos abroncsok elterjedésével a problémának az egyik fele legalább megoldódhat, viszont az ár természetesen még így is kardinális kérdés - valamint sokan vitatkoznak arról, érdemes-e ilyen gumikat választani a hagyományos téliek és nyáriak helyett.

Erre a sok autóst érintő kérdésre adott választ most le a Tesco - vette észre a Pénzcentrum -, ugyanis az e heti akciós újságjukban Riken 4 évszakos gumiabroncsot hirdetnek, darabját a 175/65 R14-es méretben 21.990 forintért, vagy klubkártyával 18.990 forintért.

Az autógumi mellett más autós termékek is akciósan vásárolhatók meg az áruházláncnál.

Egy Varta akkumulátor például 37.990 forintért vihető, Clubcarddal azonban csak 29.990 forintot kell fizetni. 20 százalékos leárazást hirdetett a Tesco a dísztárcsaszettekre is: Clubcard nélkül egy négyes szettet 11.990 forintért vásárolhatunk, Clubcarddal ugyanez a termék csak 8999 forintba kerül. De még az autós gumiszőnyegnél is sokat spórolhatunk: ha van kártyánk, akkor 6499 forintért a miénk lehet egy teljes készlet, míg a normál ár ez esetben 8999 forint. Emellett esővízélepergető aeroszol is kapható most náluk 1199 forintért, illetve klubkártyával mindössze 899-ért.

Fotó: MTI/Sóki Tamás

A boltláncok közül még az Auchan újságjában is találhatók erre a hétre autós ajánlatok:

számos téli gumabroncsra is 25 százalék kedvezményt adnak a Bizalomkártyával.

Emellett akciósak például a Total motorolajok, az 5 literes kiszerelés például 11.990 forintba kerül. De 790 forint per kilogrammos áron fagyállót is kaphatunk, a Bosch akkumulátorokat pedig 30.990 és 46.990 forint közötti összegért árulják.

Számos Turtle wax termékre 25 százalék kedvezményt adnak. Akad fényszóró felújító paszta is 1390 forintért klubkártyával, de az ablaktörlő lapátokra is 25 százalék kedvezmény van. A téli szélvédőmosóból 5 liter 1390 forintért kapható a klubkártyával.