Al Pacino azt hitte óriási bukás lesz A Keresztapa

Mario Puzo 1969-ben íródott filmjét 1972-ben adaptálta filmre Francis Ford Coppola rendező, főszereplői között a híres Marlon Brando mint Don Vito Corleone, és Al Pacino Michael Corleone szerepében óriási sikert aratott és a filmtörténet egyik legismertebb és legnagyobb hatású filmje lett.



De kezdetben a film színészei, többek között Al Pacino és Diane Keaton nem így gondolták. A film elején található esküvőjelenetet olyan rossznak érezték, hogy forgatás után még egy italra is be kellett ülniük, hogy levezessék ezt a feszültséget. A színész elmondta, hogy úgy érezték, hogy ez egy olyan rosszul sikerült jelenet lett, hogy akár a karrierük végét is jelentheti.

Fotó: Collection ChristopheL via AFP / Collection ChristopheL via AFP/© Paramount

Al Pacino memoárjában, a hamarosan megjelenő Sonny Boy-ban végigvezeti az olvasót, hogy hogyan lett egy bronxi egyszerű fiúból Hollywood egyik legünnepeltebb színésze. A könyvből megtudhatjuk, hogy a színész bokája a film forgatása során a megsérült, de ő ennek ellenére is folytatta a forgatást hogy időben végezzenek.

Marlon Brando

Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Ahogy már korábban is írtuk, a film forgatása nem ment zökkenőmentesen, ugyanis a maffia megfenyegette a film készítőit. Először 1 millió dollárt ajánlottak nekik, ha lefújják a film forgatását, majd megfenyegették, hogy megölik a stúdiót vezető Robert Evans újszülött fiát.

Francis Ford Coppola is életveszélyes fenyegetést kapott, így végül Francis Ford Coppola, Robert Evans és Albert S. Ruddy produder találkoztak a maffiavezérrel, Joe Colomboval egy hotelben. Itt bemutatták neki a film forgatókönyvét, és statisztaszerepekben maffiózók is szerepelhettek, illetve új forgatási helyszínek nyíltak meg az alkotók előtt. A film forgatása körüli bonyodalmakról filmet is készítettek, a címe Francis And The Godfather lett, szereplői Elisabeth Moss, Jake Gyllenhaal, Elle Fanning és Oscar Isaac. A projekt körül valódi maffiózók is feltűntek.

Már 52 éves a film, az alkotók együtt ünnepelték meg ezt az évfordulót.