Felháborodtak az Aldi lépése miatt a vásárlók

A két német hátterű diszkontlánc, a Lidl és az Aldi mostanra jelentős piaci szereplővé váltak az Egyesült Királyság kiskereskedelmi piacán is. Ahogy megírtuk, az Aldi jelenleg is lendületes terjeszkedésben van, és a lakosságot kérdezi meg arról, hol nyissa meg új üzleteit. A Bors felidézi, hogy emellett az Aldit a briteknél tavaly a legolcsóbb boltláncnak találták, ám a lap cikkében brit források alapján arról így, hogy egy új szabály miatt most az Aldinak meggyűlhet a baja a vásárlókkal, akik finoman szólva sem örülnek egy újnak gondolt, ám valójában régóta létező, csak alig ismert bolti szabályra.

A brit Aldi egyik üzlete (illusztráció)

Fotó: Pixabay

Ez a szabály az önkiszolgáló kasszák használatára vonatkozik. Az önkiszolgáló kasszákról igencsak megoszlanak a vásárlói vélemények, mert bár pontos elemzés nem készült kedveltségükről, a közösségi médiás hozzászólások, baráti beszélgetések alapján vélelmezhető, hogy pártolóik legalább annyian vannak, mint ellenzőik. Most azonban nem hasznosságuk vagy létjogosultságuk a kérdés: a brit Aldi körül egy nagy figyelmet kapó körülmény miatt forrnak az indulatok. Ez pedig az, hogy

az Aldi önkiszolgáló kasszáinál jelenleg legfeljebb 20 árucikk kifizetésére van mód. Akik ennél több terméket kívánnak vásárolni, azoknak a hagyományos kasszáknál kell fizetni.

A szabályt sokan nem ismerik, de mint a brit Metro írja, a közösségi médiában dühöngők egy részének nem önmagában az előírással van baja. Sokkal inkább azzal, hogy a jelek szerint a vállalat erről nem nagyon tájékoztatja a vásárlókat. Így olyanok is beállnak az önkiszolgáló kasszákhoz fizetni, akik 20-nál több árucikket vinnének haza.

A tájékoztatás hiányát erősíti az is, hogy amikor egy elégedetlen vásárló annak hiányáról panaszkodott az egyik közösségi felületen, az Aldi válaszában megerősítette, hogy nem pusztán abban a boltban, ahol a hozzászóló vásárolt, hanem az egész brit hálózatukon érvényben van ez a korlátozás.

Jelenleg minden üzletünkben 20 tételes limit van az önkiszolgáló pénztárnál

– fogalmazott az üzletlánc. A cél, hogy egyszerűbbé és hatékonyabbá tegyék a vásárlást, de kiemelik, hogy mindenki továbbra is használhatja a kollégáik által kezelt hagyományos pénztárakat.