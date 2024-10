Lezuhant egy repülőgép, a túlélők több mint két hónapig a hegyen ragadtak - leírhatatlan szörnyűségeken mentek át

72 nap a pokolban

A becsapódáskor 16 ember azonnal meghalt, köztük a két pilóta. A túlélők között sokan súlyosan megsérültek, töréseket és súlyos sebeket szenvedtek. A hegyek közepette, szinte teljesen védtelenül maradtak a dermesztő hidegben, élelem nélkül.

Szerencséjükre az egyik utas, Roberto Canessa, orvostanhallgató volt, aki miután magához tért, azonnal megkezdte a sérültek ellátását, azonban a segítsége ellenére is másnap reggelre újabb öt utas halt meg.

Miután a túlélők rájöttek, hogy nem maradhatnak fedezék nélkül a repülőgép törzsének maradványait, az üléseket, a bőröndöket és mindent, ami mozgatható volt, próbálták menedékként használni, valamint összegyűjtöttek minden ehető dolgot, ami megmaradt a repülőgép konyhájából.

Kezdetben abban reménykedtek, hogy nem kell sokáig kitartaniuk és jön a segítség, azonban ahogy teltek a napok, úgy váltak egyre kétségbeesettebbé.

A gép roncsait használták fel a túléléshez

Fotó: Profimedia

A baleset utáni 8. napon egy újabb túlélő halt meg és ezen a napon szüntették be a keresőcsapatok a gép utáni kutatást, amit egy működőképes rádión keresztül az életben maradtak is megtudtak. Eluralkodott rajtuk a pánik és a rettegés, hiszen alig volt már élelmük és már a segítségben sem reménykedhettek.

A napok teltével az élelem hiány egyre inkább kínozta őket, eleinte a bőr bőröndök borítását ették meg, azonban hamarosan rá kellett jönniük, hogy a túlélésük egyetlen záloga az, ha esznek az elhunyt társaik testéből.

Ez több okból is szörnyen nehéz volt a túlélőknek, hiszen a kannibalizmus eleve egy undorító és nem elfogadott dolog, azonban ehhez még hozzájött az is, hogy a halottak, akikből kénytelen voltak enni a barátaik vagy éppen a családtagjaik voltak. A helyzetüket az is nehezítette, hogy a katasztrófa utáni 17. napon egy újabb csapás érte a túlélőket, egy lezúduló lavina elsodort hat embert.

Két hónappal a katasztrófa után, december 13-án, a három legjobb fizikai állapotban lévő túlélő, Roberto Canessa, Antonio Vizintin, valamint Nando Parrado elhatározták, hogy elindulnak segítségért. Az út nagyon veszélyes volt, Antonio Vizitin fel is adta és visszafordult, ám a másik két férfi nem adta fel és 8 napnyi menetelés után sikerült lejutniuk a hegyről, ahol összetalálkoztak egy chilei férfival, aki értesítette a hatóságokat. December 20-án, 72 nappal a baleset után, a mentőcsapatok elérték a túlélőket, és kimentették őket. A 45 utasból végül 16-an élték túl a borzalmas megpróbáltatásokat.