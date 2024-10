Veszélyes fertőzés a McDonald'sban: kiderült mi okozta a megbetegedéseket

Ahogy az Origo is beszámolt róla, Amerikában sokan kórházba kerültek, miután a McDonald'sban ettek. Szeptember 27. és október 10. több államból is érkeztek bejelentések. A pénteken közzétett új szövetségi adatok szerint 75-re emelkedett a McDonald's-hoz köthető E. coli járvány megbetegedéseinek száma. Már összesen 13 állam érintett a Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) szerint. A CDC szerint Iowa, Kansas, Michigan, Missouri, Nebraska, Új-Mexikó, Oregon, Utah, Washington, Wisconsin és Wyoming államokból is érkeztek bejelentések. A legtöbb esetet Coloradóban regisztrálták, összesen 26-ot és összesen eddig 22-en kerültek kórházba. Egy haláleset is történt Coloradóban.

"Az E. coli fertőzésben érintett emberek tényleges száma valószínűleg jóval magasabb a bejelentettnél, és a járvány nem feltétlenül korlátozódik az érintett államokra (...) Ennek oka, hogy sokan nem fordulnak orvoshoz "- áll a CDC közleményében.

A McDonald's szerint a friss, szeletelt hagyma, vagy a Quarter Pounderhez használt marhahúspogácsák állhatnak a járvány hátterében.

A McDonald's nyilatkozatában megerősítette, hogy a Taylor Farms a beszállítója a szeletelt hagymának, amelyet eltávolítottak az éttermekből. A pénteki közleményükben azt írták, hogy a Taylor Farms Colorado Springs-i üzeméből származó szeletelt hagymából nagyjából 900 McDonald's étterembe szállítottak. Ezek közül néhány étterem repülőtereken van, ami miatt más államokban is előfordulhatnak megbetegedések.

A McDonald's szerint a friss, szeletelt hagyma, vagy a Quarter Pounderhez használt marhahúspogácsák állhatnak a járvány hátterében. Fotó: Getty Images via AFP

Semmi sem fontosabb számunkra, mint az ételeink minősége és biztonsága, ezért a McDonald's gyors és határozott lépéseket tett vásárlói egészségének védelme érdekében

- áll a gyorsétteremlánc frissített közleményében. Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) is vizsgálódik az ügyben, ők is azt mondták, hogy valószínűleg a szeletelt hagyma a szennyeződés forrása - írja az ABC News.

Mi az E.coli fertőzés?

Néhány, kívülről a szervezetbe bejutó E.coli törzs megbetegítő tulajdonsággal rendelkezik; olyan méreganyagokat termelhet, amelyek az emberben bélrendszeri gyulladást és súlyos szövődményeket okozhatnak - írja a Nébih.

A betegség jellemző tünetei a hasi görcsök, hirtelen fellépő vizes hasmenés, amely esetenként véres is lehet, valamint néha felléphet hányinger, hányás és láz is.

A legtöbb beteg egy-két héten belül meggyógyul, de a fertőzés okozhat vérzéses vastagbélgyulladást (hemorrá giás kólitisz), vérzékenységgel és vérrögképződéssel járó ún. trombotikus trombocytopéniás purpurát (TTP), vagy vesekárosodást, úgynevezett hemolitikus urémiás szindrómát (HUS) is. Ez a szövődmény a korábbi járványokban a fertőzöttek kb. 10 %-ában alakult ki, és elsősorban a gyermekeket veszélyeztette.