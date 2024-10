Mutatjuk, hogyan lehet betörni egy nukleáris létesítménybe

Vannak olyan kiberbiztonsági szakértők, akiknek a védelem tesztelése a feladatuk digitális betörés révén (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Talán kevesebben tudják, ám "red team"-ek nem pusztán a kibertérben működnek, hanem fizikai betöréseket, beépüléseket is végrehajtanak ilyen különleges csoportok, méghozzá gyakran szigorúan őrzött létesítményekbe – hasonló célból, mint a felbérelt kiber-betörők, vagyis azért, hogy szimulált helyzetben mérjék fel a potenciális célpont sebezhetőségét.

Melyik cég képes betörés végrehajtására egy atomerőműbe?

A szigorúan védett létesítményekbe való fizikai betörés mesterei jóval kevesebben vannak, és munkájuk talán még titokzatosabb, mint a hekkereké. Ennek ellenére vannak olyan vállalatok, melyek kötelekében megtalálhatók, és szolgáltatásaként igényelhetők. Ilyen a nagy védelmi ipari vállalat, az olasz Leonardo, melynek fontos piacai közé tartozik az angol és az Egyesült Államoké is, és a napokban a Magyarországon is komoly jelenléttel bíró német Rheinmetall vállalattal közös, nehéz páncélosokat gyártó konszern megalapítását jelentették be.

A betörés nem feltétlenül lehetetlen szigorúan őrzött létesítményekbe sem (illusztráció)

Fotó: Unsplash / Bernard Hermant

A Leonardo egykori, különleges katonai illetve hírszerzői kiképzést kapott profikból álló csapatot tud ajánlani szimulált betörés és beépülés végrehajtásához

kormányzati szerveknek,

védelmi ipari szereplőknek, valamint

kritikus infrastruktúrák tesztelésére.

A BBC-nek sikerült beszélnie a Leonardo "red team" csapatának tagjaival, akikre a beszámoló érthető módon álnevekkel hivatkozik. Az ötfős, egy-egy szakterület specialistájából álló csapat – nem meglepő módon – konkrét megbízásokról nem árulhat el részleteket, illetve munkájuk mesterfogásait sem adhatják ki. Azt azonban általánosságban vázolták, körülbelül mi az a folyamat, amin akkor mennének végig, ha például a támadásuk célja egy nukleáris létesítmény fölötti irányítás megszerzése lenne.