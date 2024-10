Több ezer euróért árultak hamisított borokat

Az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol közlése szerint a francia csendőrség, valamint az olasz és a svájci rendőrség az október 14-én tartott közös művelet során felszámolta azt a nemzetközi bűnszervezetet, aminek tagjai oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott, francia eredetűnek álcázott borokat hamisítottak Olaszországban.

A banda a hamisított borokat francia vörösborként palackozták, majd tisztességes borkereskedőkön keresztül árulták a világ minden táján.

A rendőrségi akció során tizennégy házkutatást tartottak Torinóban és Milánóban, a csoport hat tagját előállították.

Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash / Timothé Durand

A hatóságok nagy mennyiségű borkészletet is lefoglaltak, melyek között hamisított, kiemelt termőterületről származó, Grand Cru jelöléssel ellátott palackozott borok voltak. Emellett bormatricákat, a palackok lezáráshoz használt viaszt, a palackok újratöltéséhez szükséges technikai eszközöket, valamint különböző luxuscikket és elektronikus berendezéseket is lefoglaltak 1,4 millió euró (560 millió forint) értékben. Emellett több mint 100 ezer euró készpénzt, valamint dokumentumokat is találtak.

Részleteket ismertetve elmondták,

a bűnözői csoport leleplezéséhez egy korábban felszámolt borhamisító társaság által alkalmazott módszer ismerete vezetett.

A nagy értékű tételeknek beállított palackokon végzett vizsgálatok, valamint a dugók és címkék tanulmányozása feltárta ugyanis, hogy a csoport milyen technikákat alkalmazott a kiváló minőségű francia boroknak álcázott termék hamisítására, valamint azok értékesítésére.

A francia ügyészség közlése szerint a bűnözői csoport mintegy 2 millió eurót, azaz kb. 800 millió forintot keresett a szervezetten elkövetett csalásból.

A BBC beszámolójából az is kiderül, hogy a borhamisító banda működésének központja Olaszországban volt. Ott ugyanis könnyen elérhető az a szaktudás, ami a borok címkézéséhez kellett, valamint ahhoz, hogy a régebbi palackokba gyenge minőségű borokat tölthessenek át, majd a palackokat eredeti csomagolásúnak tüntethessék fel ezt követően is.