Egyre nagyobb bajban a brit kocsmák, folyamatosak a csődök

A fontosabb útvonalakon működő kiskereskedelmi üzletek és a bankfiókok mellett a kocsmák is ijesztő ütemben zárnak be a szigetországban, tulajdonosaik nem kis küzdelmet folytatnak azért, hogy a felszínen maradhassanak.

A Daily Star idézi a Togather, az Egyesült Királyság vezető rendezvényfoglalási rendszerének kutatását, amely szerint

már csak 50 év lehet hátra addig, hogy ez a terület "veszélyeztetetté" váljon.

Jelenleg 38.175 kocsma működik országszerte, ami máris aggasztó visszaesés az elmúlt évtizedben regisztrált 41.015-höz képest.

Hasonlóan a főutcai üzletekhez és bankokhoz, a kocsmák is vesztesnek tűnő harcot vívnak az átalakuló gazdasági viszonyok közepette. Ha a kocsmák számának gyors csökkenésében nem lesz változás, akkor a Togather becslései alapján az elkövetkező öt évtizedben a körülbelül 6,92 százalékos éves bezárási arány következtében, számuk az 1000-es szint alá csökken.

A GB News jelentése szerint 2023-ban 769 pub vált fizetésképtelenné, ami több mint a 2022-ben az 518. Ez azt jelenti, hogy naponta 2,1 kocsma zárt be, szemben az előző évi napi 1,4-gyel. Mindössze 10 év múlva a britek elveszíthetik a kocsmáik felét, hacsak nem történik változás. A mostani trendek alapján 2033-ban csak 18 ezer, 2043-ban pedig már csupán 9000 működhet közülük.

Fotó: AFP/Daniel Leal

Ahogy az Origo nemrégiben megírta,

a brit kocsmakultúra hanyatlása mögött nagyrészt az áll, hogy a fiatalabb generációk egészség- és fitneszcentrikusabbak, ráadásul szabadidejük is kevesebb van, mint a szüleiknek.

Egyre drágább elvégezni az egyetemet, így a diákok kénytelenek legalább részmunkaidős állást vállalni, így kevesebb idejük jut szórakozásra abban az időszakban, amikor kialakulhatnának az alkoholfogyasztási szokások.

Szerepet játszott a trend változásában az elmúlt évek koronavírus-járványa is. Azok a diákok, akik a korlátozások alatt kezdték meg a felsőoktatási képzést, nem szokták meg, hogy órák után bemenjenek a kocsmába vagy egész éjszaka igyanak, így ez most sem tartozik a mindennapjaikhoz. A járvány ráadásul azt is megmutatta, hogy milyen könnyű mindent házhoz rendelni.