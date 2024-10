Váratlan bejelentés: csődbe mehet az egyik legnépszerűbb fapados légi cég

Már a csődre is készülnek az egyik jelentős amerikai ultrafapados légitársaságnál, a Spirit Airlines-nál. A híresztelések hatására a cég mellett eddig még kitartó befektetők is megijedtek, aminek hatására a legutóbbi pénteken a részvények maradék értéküknek is több mint a negyedét elvesztették.

A floridai székhelyű Spirit Airlines légitársaság néhány napja értékének további 28 százalékát vesztette el azt követően, hogy újra felerősödtek azok a pletykák, amik szerint a vállalatnál már komolyan vizsgálják a csőd bejelentésének lehetőségét. Ez a cég mellett még kitartó befektetők bizalmát alaposan megingatta, különösen azért, mert már hónapokkal ezelőtt elindult a híresztelés arról, hogy a fapados légi cég komoly bajban van, és nem tudja elkerülni a csődöt. A Wall Street Journal értesülései szerint a cég vezetői egyelőre a kötvénytulajdonosokkal folytatnak tárgyalásokat az adósság átütemezéséről, a csőd mint lehetőség hivatalosan nem merült még fel. A Spirit Airlines lehetséges csődjéről szólnak a híresztelések

Fotó: AFP/Daniel Slim A Spirit Airlines az amerikai belföldi légi piac egyik fontos szereplője a diszkont szegmensben. A cég 2023 végén nagyjából 11 ezer munkavállalót foglalkoztatott, flottájában több mint 210 gép repül. A légi személyszállító vállalat egy ideje komoly nehézségekkel küzd. A legutóbbi pénzügyi jelentés szerint az utolsó negyedév már a 11. volt egymás után abban a sorban, amelyben a vállalat folyamatosan veszteségről számol be. A cég egyre kevésbé képes felvenni a versenyt a fapados szegmens erősebb szereplőivel, helyzetét pedig tovább rontotta, hogy egy bírói döntés nyomán megszakadt a JetBlue Airways nevű céggel való egyesülés. A 3,8 milliárd dolláros üzlet blokkolásával könnyen lehet, hogy a vállalat utolsó mentőöve is elúszott. Korábban a Spirit Airlines-t a Frontier Airlines-szal hozták hírbe, néhány éve arról szóltak a hírek, hogy a Wizz Air mögött is ott álló befektetők érdeklődését keltette fel a cég. Az akkori alkuban az új befektető a cég adósságállományát is felvállalta volna. A Quartz beszámolójában idézi a vállalat egyik vezetőjének szavait, aki megerősítette, hogy egyeztetéseket folytatnak a hitelezőkkel a lehetséges pénzügyi megoldásokról. Ha ezek a tárgyalások sikerrel járnak, elképzelhető, hogy a Spirit Airlines elkerül a fizetésképtelenséget. Ugyanakkor a cég részéről nem kívántak nyilatkozni az egyeztetések lehetséges kimeneteléről, arra hivatkozva, hogy azok jelenleg is folyamatban vannak, és lezárásukig minden csak spekuláció.

