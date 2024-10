Csomagküldő cégek: így válasszunk közülük

Csomagküldő cégek: egyre több magánszemély veszi igénybe a szolgáltatást (illusztráció)

Fotó: Unsplash / Mika Baumeister

Csomagküldés elektronikusan - a honlapok

Ha küldeményünket nem a klasszikus postai csomagfeladással juttatnánk el a címzetthez, egészen biztosan online fogjuk előkészíteni a feladást. Ehhez a szolgáltatók honlapjait kell használnunk. Ezek többsége nagyon egyszerű, mindössze néhány lépést kell végrehajtanunk a feladáshoz.

A Magyar Posta MPL szolgáltatása például nyolc lépésben végigvisz a folyamaton, melynek során online címkitöltőt is használhatunk, de azt nem is kell kinyomtatunk, mert a posta megteszi helyettünk. Így ez a szolgáltatás nagyon kényelmes akkor, ha MPL csomagautomatán keresztül adjuk fel a küldeményünket. Szintén hasonlóan kényelmes a Foxpost honlapja, amelyre érdemes regisztrálni, akkor is, ha automatából automatába, és akkor is, ha házhoz kézbesítéssel küldenénk a csomagot.

A csomagküldő cégek között szerepel a Magyar Posta MPL szolgáltatásával is - MPL csomagautomata Budapesten

Fotó: MTI/Róka László

A DPD honlapja ezekhez képest talán kevésbé átlátható elsőre. A cég magánszemélyeknek akár 20 kg-os súlyig eseti jelleggel is kínál szolgáltatást, sőt, mindez applikációból is vezérelhető, mint a Foxpost-nál, üzleti partnerek alighanem gyakrabban látogatják az oldalt.

Talán a legtöbb odafigyelést a UPS honlapja kéri a csomagküldő szolgáltatást igénybe venni kívánótól: intuitívnak nemigen lehet nevezni, és a regisztrációs folyamat is sok kattintással jár, melynek során időként még angol nyelvű szöveggel is találkozhatunk, a honlap ugyanis csak részben honosított.

Csomagküldő: a UPS márka Magyarországon is ismert, bár elsősorban kiszállítást végeznek (illusztráció)

Fotó: AFP/Justin Sullivan

Az osztrák posta érdekeltségébe tartozó Express One is kínál eseti csomagküldési lehetőséget. Az eBox nevű szolgáltatásukhoz regisztrálni kell, és felhasználóként létrehozni a csomagot. A létrehozást követő munkanap a futár a megadott címen felveszi küldeményünket, a szolgáltatás díját készpénzben és bankkártyával is fizethetjük ekkor. A honlap átlátható, használata magától értetődő.