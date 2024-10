Ilyen a magyarországi gyár, ahol csúcstechnológiát alkalmaznak a foglepedék ellen

Világszínvonalú szájápolási termékek készülnek a gyöngyösi gyárban

A szájzuhany termékek összeszerelése, a női szépségápolási termékek környezettudatos csomagolása azonban nem a végállomás.

2036-ig szóló fejlesztési tervek vannak a gyár bővítésére a közelben haladó gyorsforgalmi út irányába. A gyár jelenleg 1350 munkavállalót foglalkoztat, többségüket az utóbbi években, a növekvő feladatmennyiség miatt vették fel.

S ez nem pusztán azt jelenti, hogy a P&G ezzel Gyöngyös egyik toplistás munkáltatója létszám alapján: a dolgozók számára számos rekreációs lehetőséget biztosít a cég, valamint támogatja az önszerveződő dolgozói hálózatokat is.

Gyárak versenye

Maradva a vállalatcsoporton belül zajló egészségséges "vetélkedésnél": a vállalat képviselői elmondták, hogy az óriáscégen belül is komoly a verseny a régiók, sőt, a gyárak között is abban, hogy a termékgyártás teljes spektrumának hol melyik részfeladatát lássák el. Például az Oral-B esetén a németekkel kellene versenyezni ahhoz, hogy a termékinnováció is Gyöngyösre kerülhessen. Ez azonban nem feltétlenül indokolt célkitűzés. A németországi gyárakban készült elektromos szájápolási termékeket Gyöngyösön elismerten innovatív módon csomagolják,

a környezetbarát csomagolás pedig nagyon jelentős szempont akkor, amikor a vállalat egésze erőteljesen csökkenti karbonlábnyomát.

A gyöngyösi gyár egyébként termelésével is kiemelkedő ebben, azaz a környezetet kímélő működésben: semmilyen, a gyártás során keletkezett hulladék nem kerül hulladéklerakóba. A zöldmezősként épített beruházásban a működés során is igen jelentős, 95 százalékos csökkenést sikerült elérni az üvegházhatású gázok kibocsátásában, míg az energiafogyasztásban közel 60 százalék volt a mérséklődés. Az üzem ezek mellett több fenntarthatósági minősítéssel rendelkezik, főépülete már 2014-ben megkapta a LEED ezüst tanúsítványt. Ez a U.S. Green Building Council (USGBC) által világszerte elismert minősítés olyan épületek részére, amelyek megfelelnek bizonyos környezetvédelmi előírásoknak.