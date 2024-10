Rengeteg élelmiszerben ott van ez az undorító állat, és nem is tudunk róla

Ha egy élelmiszer természetes színezéket tartalmaz, nemcsak növényi eredetű dolgokra kell gondolni.

Az élelmiszerigyártásban, de a kozmetikai iparban is régóta közkedvelt a bíbortetű felhasználása.

A bíbortetű egy apró rovar, amely a különböző kaktuszfajok levelein él, és vörös színű pigmentet halmoz fel a testében.

Ha azt látjuk a csomagoláson az összetevők között, hogy kármin vagy E120, akkor biztos, hogy rengeteg bíbortetű halála árán jött létre az étel. Nehéz elkerülni, ugyanis rengetegféle termékhez felhasználják a gyártók.

A gyümölcsös joghurtokat, különösen a piros és rózsaszín színűeket (eper, málna, cseresznye ízesítésűek), gyakran színeznek karminnal. A piros vagy rózsaszín árnyalatú üdítők és gyümölcsitalok (például vérnarancs vagy grépfrút ízű italok) legtöbbször karminnal színezettek.

A gyerekeknek szánt édességek közül a gumicukrok, keménycukorkák, valamint a rózsaszín és piros színű bevonattal ellátott csokoládék azok, amelyek gyakran tartalmaznak bíbortetűből készült festéket. A sütemények, torták, fagylaltok és egyéb desszertek díszítéséhez használt cukormázak és bevonók szintén tartalmazhatnak karmint. Bevett szokás ma már, hogy néhány feldolgozott húsféleség, például bizonyos kolbászfélék és virslik esetében is használják, hogy pirosabb, étvágygerjesztőbb legyen.

Fotó: Shutterstock/Djile

Ezek után már nem is meglepő, hogy a bizonyos piros gyümölcsből készült lekvárokban és dzsemekben is megtalálható, hogy minél élénkebb piros legyen az a málnalekvár és eperdzsem - írja a Promotions.hu.

Sokan naponta fogyasztják ezeket a termékeket, fontos megjegyezni, hogy a bíbortetűből készült karmin természetes színezék, és biztonságosnak tekinthető.

Ugyanakkor néhány embernél allergiás reakciókat válthat ki, ezért érdemes figyelni az összetevőket, különösen, ha valaki érzékeny rá.

A kárminvörös színezéket őrölt bogarakból állítják elő, úgy, hogy a bíbortetű nőstény egyedeit először kiszárítják, aztán forralják. Így nyerik a kárminsavat, amit aztán ételekben és italokban látunk viszont.

Az Origo korábban azt is bemutatta, hogy hódvégbél-váladék lehet a vaníliafagylaltban. A vanília, eper és málna ízű élelmiszerekben - például a fagylaltban - akár hód végbélmirigyekből származó esszencia - az úgynevezett castoreum - is előfordulhat. Míg ezt a vegyületet az állatok területük megjelölésére használják, az emberek egyes élelmiszereibe ízletes adalékanyagként kerül be.