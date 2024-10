Megnevezték, ki lesz a világon az első ezer milliárd dolláros vagyonnal

Gautam Adani egy 2009-es felvételen: az indiai üzletember lehet a világon második, akinek vagyona eléri az ezer milliárd dollárt

Fotó: AFP/Sam Panthaky

Az elemzők prognózisa szerint a Nvidia vezetője, Jensen Huang, valamint Prajogo Pangestu, az indonéz energia- és bányaipari mogul is ezer milliárd dollárral rendelkezhet 2028-ra.

Bernard Arnault-ról is közölték számításaik eredményét az elemzők: az LVMH luxusipari óriáscég mögött álló dúsgazdag francia üzletember is jó úton halad az ezer milliárd dollár elérése irányába, 2030-ra neki is ekkorára nőhet a vagyona, ahogy Mark Zuckerberg-nek is erre az évre gyarapodhat ekkorára.

Miből lesz ezer milliárd dollárja a leggazdagabb magánszemélyeknek?

A vagyonosodási elemzés egyik megállapítása az amerikai jegybank szerepét betöltő FED adatai alapján, hogy a gazdagok jellemzően inkább a részvénypiacon fektetnek be, hogy pénzüket fialtassák, míg a közepes jövedelmű háztartások inkább ingatlanokba teszik pénzüket.

Az Egyesült Államokban mindössze a leggazdagabb 1 százalék kezében van valamennyi amerikai részvény 50 százaléka, míg a pénzügyi helyzetüket tekintve az alsó 50 százalékba tartozók összesen a részvények 1 százalékát birtokolják.

Amennyiben hamarosan valóban meglesz a világ első ezer milliárd dollár értékű vagyonnal bírója, úgy az egyúttal azt is jelenti majd, hogy vagyonának értéke a most jelenleg legértékesebb cégek tőzsdei értékével vetekszik majd. Például az Nvidia tavaly májusban lépett be az ezer milliárd dolláros cégek sorába, majd idén júniusban felzárkózott a 3 ezer milliárdos cégek, a Microsoft és az Apple mellé. Ugyanakkor az ezer milliárd dolláros vagyon részvényekhez kötöttsége miatt akkor állhat elő, ha ezt megelőzően a részvények értéke is jelentősen nő.

A Bloomberg mellett a Forbes vezet folyamatosan frissülő nyilvántartást a világ leggazdagabb személyeiről. Tavaszi videós összeállításukban a világ idén 10 leggazdagabb személyét mutatják be: