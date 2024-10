Fémreszelék lehet Fanta üdítőkben, ne igya meg, ha vásárolt belőlük!

A Fanta-vitában megszólalt a Nébih is: a hatóság jelezte, hogy már korábban is vizsgálták az Ausztriában és a Magyarországon kapható Fanta üdítők tartalmát, de 2017-ben még épp a mostani helyzet fordítottja állt fenn, azaz a magyarországi változatban volt magasabb a gyümölcstartalom. Közölték azt is, hogy az osztrák változatban cukor, míg a Magyarországon forgalmazott üdítőben fruktóz-glükóz szörp kerül édesítőanyagként. Ám a hatóság hangsúlyozta:az eltérés a gyártó közlése alapján objektív okokkal alátámasztható, egyben jogszerű is.

Magyarországon nincs külön szabályozása a gyümölcslevek objektív tartalmának, míg egyes országokból erre is van példa.

Cikkünk címlapi / social media képe illusztráció (forrás: Unsplash)