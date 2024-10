Budapestre jöhet egy újabb fapados légitársaság, hihetetlen helyre repülhetünk vele

A dél-koreai fapados légi cég 2026-ban Airbus A330-900neo repülőgépeket állít forgalomba, bővítésének fókuszában Budapest, Prága, Isztambul is szerepel – számol be arról az Airportal. Amennyiben a dél-koreai vállalat Budapestre is indít járatokat a jövőben, az kedvező utazási feltételeket és vonzó jegyárakat jelenthet.

A T'way dél-koreai légitársaság egyik Boeing gyártmányú repülőgépe az Incshoni nemzetközi repülőtéren Dél-Koreában

Fotó: Wikipedia Commons

A hír előzménye, hogy a cég október elején indította el járatát Szöul és Frankfurt között. A légitársaság vezérigazgatója, Jeong Hong-Geun az airliners.de tudósítása szerint egy néhány nappal korábbi sajtótájékoztatóján elárulta, hogy az útvonalon magas, 85 százalékos az üléskihasználtság. Ezzel támasztotta alá azt a döntésüket, hogy járataik jövő nyáron már a hét minden napján repülnek a Németország pénzügyi központjának számító városba.

A vezérigazgató emellett bejelentette, hogy a T’way a dél-koreai utazók körében népszerű Budapestre, Prágába és Isztambulba is járatok indítását tervezi a következő években.

Az Airportal tudósításában felidézi, hogy a diszkont légitársaság azt követően döntött az európai hálózatának bővítése mellett, hogy az Európai Bizottság a Korean Air és az Asiana fúziója jóváhagyásának feltételeként a két légitársaság repülőtéri résidői és repülési jogai egy részének feladását szabta. A dél-koreai nemzeti légitársaság emellett szélestörzsű repülőgépeket is átad a T’way-nek.

A diszkont cég az idei évben Frankfurtba, Párizsba, Rómába és Barcelonába indított járatokat Airbus A330-200-as repülőgépeivel a szezonális zágrábi útvonala mellett.

A légitársaság a napokban tette elérhetővé 2025-ös nyári menetrendjét, amely szerint Frankfurtba a meglévő négy helyett április végétől heti hat, májustól végétől pedig már napi járat közlekedik.