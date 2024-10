Gyorsan terjed az új fizetési rendszer, amely leválthatja a bankkártyát

Már több mint 10 ezer kereskedőnél lehet bankkártya helyett az azonnali fizetési megoldást használó qvikkel fizetni.

A qvik a fizetési kérelem szolgáltatáson alapul, és hasonlóan egyszerű és gyors, mint egy bankkártyás fizetés. A vásárló ilyenkor nem a bankkártyájával fizet, hanem közvetlenül a bankszámlájáról utalja át a pénzt a kereskedőnek.

A vásárló számára a qvikes fizetés ugyanúgy díjmentes, mint a kártyás vásárlás, a kereskedő pedig azért jár jobban vele, mert számára olcsóbb lehet a kártyás tranzakciónál.

A qvik is gyors, jellemzően egy QR-kódot kell beolvasnia a vásárlónak a telefonjával, majd a mobilbankban jóváhagynia a tranzakciót. Internetes vásárlásnál sok esetben hasonló jóváhagyást igényelnek a bankkártyás vásárlások is. A témával kapcsolatban elemzést készítő Bank360.hu-t az új fizetési módszert már alkalmazó pénzintézetek közül az OTP arról tájékoztatta, hogy már csaknem 7 ezer olyan online kereskedelmi partnere van, amelyiknél működik a qvik. Fizikai kereskedőknél egyelőre telefonos POS-eken biztosítja ezt az OTP, 4000 kereskedő partnerüknél lehet így fizetni, a Raiffeisen Bank ezres nagyságrendű kereskedőnél tette eddig elérhetővé a qviket, ezek fele fizikai, fele online üzlet.

Csak az AFR-ben működik

A vásárlói oldalon azok tudnak qvikkel fizetni, akiknek a bankszámláját vezető pénzintézete tagja a Giro Zrt. elszámolási rendszerének, hiszen az azonnali fizetési rendszer (AFR) ezen keresztül valósul meg. A magyarországi bankok kötelezően csatlakoztak az azonnali fizetési rendszerhez, de egy külföldi bank ügyfele vagy egy revolutos nem fog tudni qvikkel fizetni.

Az OTP-nél egyelőre azt tapasztalják, hogy online környezetben többen választják a qvikes fizetési opciót, ami annak is köszönhető, hogy több online kereskedő vezette be, mint fizikai bolt. Az online vásárlási szituációban kifejezetten népszerű megoldás a qvik, ez részben annak is köszönhető, hogy a mentett kártyás fizetési flow élményéhez hasonló, gördülékeny és gyors fizetési opcióról van szó. Már a bevezetést követő első napon voltak több tízezres nagyságrendű qvikes tranzakciót bonyolítottak le a SimplePay online fizetési rendszerét használó kereskedőknél.