10 furcsa találmány, amit szabadalmaztatni akartak tavaly

Az intelligens találmányok közül az egyik leginkább figyelemre méltó egy fekvő számítógépasztal, amelyet Alex May, a 31 éves londoni feltaláló tervezett. A különleges íróasztal egy lefelé néző monitort tartalmaz, amelyet ülve, de, ami a legfontosabb: fekve is használhatunk. May krónikus hátfájdalmaira keresett megoldást, és úgy véli, hogy találmánya nemcsak neki, hanem sokaknak segíthet, akik hasonló problémákban szenvednek. Sokan küzdenek a rossz testtartásból eredő fájdalmakkal. Ez a furcsa találmány nemcsak a betegek, hanem az egészségesek számára is számtalan ergonómiai előnyt tartogat. – mutatott rá May, aki már a termék frissített modelljén, sőt elektronikus kereskedelmi vállalkozásán dolgozik jelenleg.

A robotkutya csak egy a furcsa találmány idei listáján.

Fotó: Northfoto/Italian Institute of Technology

Egy másik figyelemre méltó innováció, a David How által tervezett juta- és bambusz alapú, környezetbarát koporsó, amely ráadásul meglehetősen könnyen összeszerelhető. A Stourbridge-ből származó feltaláló szabadalmát jelenleg Bangladesben gyártják.

Anna Coombe, a brandoni feltaláló, frissen kapott szabadalmat egy új sütési módszerre, ez az ún. sütitorta, amely tulajdonképpen egyesíti a sütemények és a kekszek világát: sütemény és torta keresztezése. A Cookie Cake néven ismert termék különleges élményt ígér a felhasználóknak, hiszen lehetővé teszi, hogy egy falatban többféle textúrát tapasztaljanak meg. „A sütemény ötlete egy véletlen balesetből született, amikor a lányommal együtt sütöttünk” – mesélte Coombe - „de hónapok kísérletezése után végül sikerült létrehoznunk ezt az egyedülálló édességet. Nem voltam benne biztos, de azt mondtam, hogy megpróbálom, ebben pedig az autista lányom mélyen inspirált, akinek csodálatos ötletei vannak és bámulatos kreativitással rendelkezik.”

A sikeres kezdés után Anna most épp online és egy helyi áruházban árulja süteményeit, építi a vállalkozását, sőt fontolóra vette, hogy tömeggyártásba kezd.

Melyik intelligens, furcsa találmány használható a mindennapokban?

A szabadalmi bejelentések között a technológiai innováció újításai mellett olyan furcsa találmányok is szerepelnek, mint például:

a hordozható rétegelt lemeztehén, amely az eredeti szándék szerint a lasszózásban lehet segítségünkre,

az ún. szunyókáló, amely egy intelligens innováció segítségével dönti el, melyik számunkat a legmegfelelőbb ébresztési időpontot,

valamint egy robotkutya, amely lépcsőn fel-le mozogva porszívózik.

Ha ez nem lenne elég, szabadalmaztatásra került egy okoskapuskesztyű is, amely rögzíti viselője teljesítményét, továbbá egy függőleges zongora: ezt a helytakarékosság végett „fordítva telepítették”. Végül, de nem utolsósorban hamarosan akár a boltok polcain is találkozhatunk egy olyan géppel, amely az orrunkat rezegtetve üríti ki üregeinkből a váladékot.

A kimutatások szerint a 2023-as brit szabadalmi bejelentések feléért mindössze 318 vállalat felelt. A lista éllovasa a Jaguar Land Rover 182-, míg a Dyson 151 kérelemmel követi őket a sorban.

A tavalyi évben a szabadalmi bejelentések az Egyesült Királyságban tehát jól tükrözik a brit találmányok sokszínűségét és a kreativitás iránti elkötelezettségüket, amely a legkülönfélébb területeken hozhatja el a jövőben is az innovációt.