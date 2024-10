Ezt várhatjuk a gazdasági akciótervtől

A kkv-k természetszerűleg kevésbé hatékonyak a nagyvállalatokhoz képest, ugyanakkor

a magyar tulajdonú vállalatok jellemzően kkv-k, az általuk megtermelt profit itt hasznosul, Magyarországot ők jobban hazájuknak érzik

– magyarázta Regős Gábor. Ebből következik, hogy ennek a szektornak a fejlesztése kiemelt cél kell, hogy legyen. Hozzátette, a kkv-k fejlesztése szükséges a bérszínvonal emelkedéséhez is, hiszen ez segíti a magasabb bérek kigazdálkodását is. Ez a nagyvállalatok esetében kevésbé probléma, hiszen mint láttuk, régiósan most sem fizetik túl a magyar munkavállalókat – persze fontos az is, hogy a magyar gazdaságban magasabb hozzáadott értékű tevékenységek jelenjenek meg.