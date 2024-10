Több ezer ember halálát okozzák évente a gáztűzhelyek Európában

Ezek az adatok azért aggasztók, mert az EU-ban minden harmadik háztartásban gáztűzhelyen főznek a családok. Az Egyesült Királyságban az arány 54 százalék.

Olaszországban, Hollandiában, Romániában és Magyarországon a háztartások több mint 60 százalékában gáztűzhely üzemel

– jegyzi meg a Guardian a tanulmányról beszámolva.

A komoly egészségügyi problémák mellett a lakossági gázfelhasználás egyúttal a klíma szempontjából kellemetlen kibocsátással is jár: az EU-ban a háztartásokhoz köthető az üvegházhatású gázok kibocsátásának 25 százaléka.

Elképzelhető ugyanakkor, hogy hamarosan az EU-ban is betiltják majd új gáztűzhelyek üzembe helyezését, ahogy arról korábban egyes amerikai szövetségi államokban már döntés született

– jegyzi meg a Financial Times, bár a lap azt is hozzáteszi: konkrét ütemezés ehhez még nincs, és ha ilyen irányú döntés is születik, akkor óriási gazdasági érdekekkel kell majd szembehelyezni azt.

Az egészségre káros és a felmelegedést előmozdító főzés a világ más részein is probléma. Miként az Origo összeállításában bemutatta, máshol a nyílt lángon végzett főzés okoz komoly, mielőbbi megoldásra váró gondokat.