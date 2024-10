Eljárás indult az egyik népszerű webshop ellen

A GVH ezúton is hangsúlyosan felhívja a vállalkozások figyelmét arra, hogy 2022. május 28-tól minden hazai kereskedőnek egyértelműbb szabályok szerint kell feltüntetniük az árakat annak érdekében, hogy a fogyasztók tájékozottan mérlegelhessék az akciós ajánlatokat.

A GVH a jogszabályváltozásokat követően 2022-ben egy átfogó gyorselemzés (ún. sweep) keretében vizsgálta meg, hogy a ruházati termékeket forgalmazó hazai webshopok milyen lépéseket tettek a fogyasztók megfelelő tájékoztatásáért. A gyorselemzés eredményei alapján a hatóság több javaslatot fogalmazott meg a kereskedők felé, amelyeket egy edukációs videóban foglalt össze.

A GVH folyamatosan figyeli az árfeltüntetési szabályok betartását, tavaly több vizsgálatot is indított egyszerre a hazai online ruha- és cipőkereskedelem jelentős szereplőivel szemben. Vélhetően mindhárom cég – a CCC, az Answear és az About You – megtévesztette a vásárlókat az akciós árai feltüntetése során. A fentiek közül elsőként befejezett vizsgálatot 2024. szeptember 27-én, a CCC Kft. kötelezettségvállalásának elfogadásával zárta le a GVH.