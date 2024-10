Elképesztő áron árulják Nagy-Britannia legkisebb házát

A londoni Claptonban lévő ingatlan nagy figyelmet kapott a közösségi médiában, ugyanis az emberek elképedtek a ház vételi árán.

A két hálószobás emeletes ház, két magas ingatlan között helyezkedik el és úgy néz ki, mint egy átalakított garázs. A házban egy hosszú folyosó vezet egy kis fürdőszobához, egy amerikai konyhás nappalihoz. Az emeleten pedig egy hálószoba található, végül pedig a ház hátsó részénél ki lehet menni a kertbe.

A házról feladott hirdetésben azt írja tulajdonos, hogy tágas terek kínálnak modern hangulatot a lakásban, ahol az amerikai konyhás nappali kiváló a kikapcsolódásra.

A kialakítás egyszerre funkcionális és esztétikus.

- áll a hirdetésben.

A konyhából lenyűgöző kilátás nyílik a kertre.

- így folytatódik az ingatlan leírása.

A tulajdonos azt is elárult, hogy a házhoz egy felújított fürdőszoba is tartozik. A konyhában pedig modern eszközök segítik a főzést. A hálószobát pedig rengeteg természetes fény árasztja el és ebből a szobából is tökéletes kilátás nyílik a kertre, ami magas kerítésnek köszönhetően lehetővé teszi, hogy a szomszédoktó távol tudjunk kikapcsolódni. Emellett a házhoz egy saját parkoló is tartozik.

Ez azt apró házat 525 ezer fontért, azaz több mint 250 millió forintért árulják.

Ez az elképesztő ár megdöbbentette az internetezőket.

Fél millió font egy átalakított garázsért.

- írja az egyik kommentelő.

Sokan azt gondolják, hogy a ház valójában a mellette lévő egyik tömbház része, amit lakássá alakítottak. - írja a The Sun.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, milliókért kelhet el egy hidegháborús bunker, mégis hiányzik belőle egy fontos dolog . Az SDL Property Auctions vezetőjének elmondása alapján úgy tűnhet, hogy minden meg van a bunkerben, ami egy kényelmes élethez szükséges. Azonban ez nem így van, ugyanis az épületben nincs mosdó, ami rendkívül meg nehezíti az ott élést. A hiányosság ellenére a bunkert 15 és 20 ezer font közöttib(7 milliós és 9 millió forint) irányárral kiáltják majd ki.