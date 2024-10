Eltűnik az ország keksze a boltokból, és nem is fog visszatérni

Az üzleti életben racionálisnak tekinthető ok miatt a gyártó Mondelez megszüntette a Győri Otthon háztartási keksz gyártását. Az ok a következő: a magyar vásárlók körében jelentősen visszaesett az egykor minden háztartásban megtalálható édes ízű keksz iránti kereslet. Így a cég a termelés leállításáról döntött, és álláspontjuk szerint nem is tervezik annak újraindítását – derül ki a Kisalföld oldalán megjelent lapszemléből.

A termék 117 év gyártás szűnt meg a közelmúltban Székesfehérváron. A Győri Otthon háztartási keksz eredetileg Győr városában készült, ám amikor a világ egyik legjelentősebb édességipari cége, a Mondelez megvásárolta a Győri Keksz Kft.-t, 2019-ben a keksz gyártását áttelepítette székesfehérvári üzemébe. Vagyis ugyanabba az üzembe, ahol a magyar fogyasztók által szintén nagyon kedvelt, generációk kedvencévé vált Pilóta keksz is készült.

A Mondelez közleményt adott ki, melyben jelzik:

az Otthon háztartási keksz gyártását idén az első negyedévben megszüntették,

mivel a fogyasztói kereslet olyan mértékben visszaesett a termék iránt, hogy a cég termékpalettáján az egykori keksz lényegében marginálissá vált.

Emlékezetes, hogy a közelmúltban ideiglenesen a Pilóta keksz is eltűnt a hazai boltok polcairól. Miként tavaly februárban arról beszámoltunk, az édességet szinte sehol sem lehetett kapni azokban a hónapokban, ahol pedig mégis, ott érezhetően a kereslet hatására, jelentősen megdrágult. A Pilóta keksz esetében ugyanakkor szó sem volt arról, hogy ne lenne keresett termék:

2021-ben még csaknem 5,5 millió adagot vettek belőle a magyarok, népszerűsége pedig töretlen maradt a következő két évben is.

A Mondelez tavalya jelezte is: a gyártással csak ideiglenesen álltak le, a gyártókapacitásban felmerült gondok, valamint alapanyag- és csomagolóanyag hiány miatt. Vagyis nem merült fel az, hogy a terméket kivezessék a kínálatból, és ahogy később az Origo is megírta, ahogy úrrá lettek a termelési gondokon, a népszerű édesség újra bekerült a boltok kínálatába.

A vállalat közleménye alapján viszont úgy tűnik, a Győri Otthon Háztartási keksz esetében erről nem lehet szó, így a gyártás leállításával a kereskedőknél még elérhető készletekből vásárolhatnak azok, akik szeretnének még fogyasztani a legendás, évszázados múltra visszatekintő kekszféléből.

