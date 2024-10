Csodás, egyedi tervezésű ház keresi új lakóit! Amit kínál: 6 szoba, szépen parkosított kert, szauna, télikert, hatalmas nappali, 2 fürdőszoba és minőségi kivitelezés. Amit keres: olyan családot, akiknek szüksége van nagy élettérre, rendezett környezetre, továbbá, ha nincsen ellenükre, hogy több autónak is van helye, ha nem kell locsolni kézzel, ha van nappali és éjszakai villanyóra is, ha a szauna kombinált, ha van szellőztető rendszer és akár a falak is melegek.

“Szigetköz legszebb részén, Héderváron egyedi tervezésű családi ház eladó! Az ingatlan csendes, nyugodt családi házas övezetben helyezkedik el, Hédervár frekventált részén. A 202 négyzetméteres, nívós családi házat tágas és világos terek, minden igényt kielégítő, prémium kategóriás bútorok teszik még otthonosabbá. Egyedi tervezésű konyha, minőségi beépített gépekkel felszerelve. Hatalmas nappali, amely télikerttel van kibővítve. Továbbá öt különálló szoba, két fürdő, szauna, terasz biztosítja az ottélők kényelmét. Magas műszaki tartalom, kiemelkedő belsőépítészeti megvalósítással. Jellemzők: Kútalap: 29 darab az alap alatt, 38-as téglafal, szigetelve.

Beton födém, szigetelve. Bramac betoncserép, Prefa esőcsatorna, esővíz szikkasztó.

Kőrisfa beltéri ajtók, műanyag nyílászárók szúnyoghálóval, alumínium redőnnyel.

Szellőztető rendszer, vizes hőszivattyú. Hűtés-fűtés a padlóban és a falakban.

Hőszivattyús vízmelegítő bojler. Vegyestüzelésű kazán.

Kombinált szauna: finn, infra, só.

Hidromasszázs vagy fűthető dézsa bekötési előkészítés. Fotó: Ingatlanbazár A telek igény szerint megosztható, így további építkezés is lehetséges.

Gyönyörűen parkosított udvar.

Hunter automata öntöző rendszer.

200 négyzetméteres térkövezett terület. Elektromos kapu az autóbeállóhoz. 4 autó parkoló a ház előtt.

2x25 és 1x32 Amper elektromos ellátás.

2 villanyóra: éjszakai, nappali.

6 köbméteres fatároló a kandallóhoz. Nagycsaládosok vagy kétgenerációs családok számára is kiváló választás!"

