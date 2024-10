A Gránit Bank vezetője, Hegedüs Éva kapta az Év Üzletembere díjat

Hegedüs Éva nyerte el a fődíjat az EY Az Év Üzletembere program gáláján. Így a Gránit Bank társalapítója és elnök-vezérigazgatója képviselheti majd Magyarországot a verseny globális döntőjében, Monte-Carlóban.

A díjat Varga Mihály pénzügyminiszter, Vékási Tamás, az EY Magyarország vezérigazgatója és Lévai Bálint, a BioTechUSA-cégcsoport vezérigazgatója és társtulajdonosa – az előző EY Az Év Üzletembere cím birtokosa, a független bírálóbizottság elnöke adta át.

Hegedüs Éva kapta az Év Üzletembere díjat

Fotó: Gránit Bank

Az EY Az Év Üzletembere Díj Magyarországon már két évtizede ismeri el azokat a kiemelkedő teljesítményt felmutató vezetőket, akik választ adnak a gazdasági kihívásokra, és innovatív megoldásaikkal az üzleti eredmények mellett aktívak a társadalmi felelősségvállalás területén is.

„A program olyan üzletembereket ismer el, akik nem csak saját sikereikért dolgoznak, hanem formálják a jövő gazdaságát és társadalmát is. Az ő példájuk a biztosíték arra, hogy kockázatvállalással, kitartással és folyamatos innovációval bármi elérhető” – hangsúlyozta Vékási Tamás, az EY Magyarország vezérigazgatója.

A független bírálóbizottság döntése alapján a fődíjat elnyert Hegedüs Éva, a Gránit Bank Zrt. társalapítója és elnök-vezérigazgatója képviselheti Magyarországot a World Entrepreneur of the Year globális döntőjében, Monte-Carlóban. Hegedüs Éva a pénzintézet 2010-es megalakulása óta vezeti a társaságot, amely mára Magyarország egyik legdinamikusabban növekvő hitelintézetévé vált. Vezetése alatt a Gránit Bank az élére állt az online banki szolgáltatásoknak, ügyfeleit fiókhálózat nélkül, kizárólag digitális csatornákon keresztül szolgálja ki. Innovációi, mint a videóbank vagy az Öko Kalkulátor nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi piacon is úttörő megoldásoknak számítanak. Hegedüs Éva célja, hogy a Gránit Bank világszinten is megkerülhetetlen szereplővé váljon.

„Büszke vagyok arra, hogy a Gránit Bank részvényeseként közel 15 éve egy olyan dinamikusan növekvő, innovatív és a jövőbe tekintő bankot vezethetek, amely folyamatosan új utakat keres a digitalizáció, az AI alkalmazása és a fenntarthatóság terén.

Hálás vagyok minden munkatársamnak, a Gránit Bank csapatának, akikkel a pályám során együtt dolgozhattam. Köszönöm a részvényeseknek a támogatást, az ügyfeleinknek a bizalmat, ennek a díjnak ők is részesei.

– mondta Hegedüs Éva a díj átvételekor.