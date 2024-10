Rossz hír jött Horvátországból, ez sokba fog kerülni a magyaroknak

A HAC azzal indokolta döntését, hogy 2012 óta nem emelt árakat. Ez idő alatt a karbantartási és építési költségek jelentős megnőttek, ezért a vállalatnak korrigálnia kellett az útdíjakat a pénzügyi stabilitás biztosítása érdekében – közölte a HAC.

A nyári szezon után is maradnak a főszezoni autópálya-díjak a horvát autópályákon (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

A szezonális autópályadíjakat – amelyek tízszázalékos árnövekedést jelentenek a nyári hónapokban – először 2017-ben vezették be Horvátországban, de az elmúlt négy évben a koronavírus-járvány, majd a gazdasági válság miatt nem alkalmazták.

A vállalat most úgy döntött: az idén július 1-je és szeptember 30-a között megszabott nyári tarifa október 1-jétől is érvényben marad.

Ugyanakkor továbbra is kedvezőbb díjat vehetnek igénybe azok az autósok, akik rendelkeznek elektronikus ENC-készülékkel, amelynek használata legfeljebb 33 százalékos engedményre jogosít fel.

A drágulás most sem vonatkozik a nehéz járművekre, autóbuszokra és kamionokra.

A horvát autópályák kapcsán más újdonságot is hoztak az elmúlt évek. Miként arról az Origo beszámolt, Horvátország legkorábban 2024 végén átáll az elektronikus autópálya-díjfizetési rendszerre. Az új elektronikus autópálya-díjfizetési rendszer kizárja a készpénzfizetést, és

kötelezővé teszi az elektronikus készülékek, úgynevezett fedélzeti egységek használatát a gépjárművekben, amely így lehetővé teszi a forgalom szabad áramlását anélkül, hogy meg kellene állni útdíjfizetés miatt

- erről még tavaly év elején adtak ki tájékoztatást a horvát hatóságok.

Emellett a horvát kormány azt is közölte, hogy teljesen megszűnik a fizetőkapus rendszer, helyette az automatikus rendszámtábla felismerő (ALPR) rendszerre, illetve a mikrohullámú adattovábbításra (DSRC) állnak át.

Idén július elején, a nyári főszezon kezdetekor beszámoltunk arról is, hogy július elsejétől a turisztikai szezon ideje alatt Horvátországban nyári tarifát alkalmaz az autópálya-szolgáltató vállalat (HAC), így szeptember végéig 10 százalékkal megemelt díjak érvényesek. Ez a döntés változott most úgy, hogy a nyári autópálya-díjak október 1-jétől is érvényben maradnak.