Pár száz forintért kínálnak ingatlanokat Angliában és az Egyesült Államokban

Washington városától 64 kilométerre fekvő Baltimore volt az egyik első olyan település az Egyesült Államokban, ahol kipróbálták az úgynevezett „városi tanya” koncepcióját.

Az üres ingatlanokat mindössze egy dollárért adták el, így olyan emberek is ingatlanhoz juthattak, akik egyébként nem engedhették meg maguknak

– számolt be a BBC.

Baltimore-ban ma létezik egy alulról építkező szervezet is, a Waterbottle Cooperative, amely lepusztulófélben lévő ingatlanokat vásárol és újít fel a városban, hogy alacsony jövedelmű embereknek adja bérbe.

Több ezer kilométerrel arrébb, 2013-ra egy másik kikötővárosban Liverpoolban is eldöntötték, hogy kipróbálnak egy hasonló koncepciót. Ingatlanokat kínáltak eladásra Wavertree Webster Triangle területén mindössze 1 fontért. A több mint 100 vásárlóból azonban csak néhányan tudtak zökkenőmentesen otthont teremteni a lerobbant lakásokból.

A Világgazdaság felidézi, hogy az egyik tulajdonos elmesélte, hogy volt amikor patkányokkal kellett megbirkóznia, vagy például egy, az ingatlan területén kinőtt fával kellett valamit kezdenie. De megfogalmazása szerint minden szívfájdalom és kemény munka ellenére az ingatlan teljesen megváltoztatta az életét.

Képünk illusztráció!

Fotó: Mint Images / AFP

Olaszországban is futnak hasonló programok, amelyek keretében akár 1 euróért, vagyis néhány száz forintért is lehet házat venni. Elsőre ez nyilván teljes képtelenségnek tűnik, pedig van benne logika. Mivel a fiatalok Olaszországban is egyre inkább a városokba költöznek, rengeteg festői, eldugott kis olasz falu kezd elnéptelenedni.

Ennek hatására ma már körülbelül 25 önkormányzat jelképes összegekért árul komplett házakat.

Az egyeurós házak koncepciója annyira népszerű Olaszországban, hogy folyamatosan új települések jelentkeznek a programra.

Ebbe többnyire szerény falusi házak vagy nyaralók kerülnek be, de néhány impozáns épületet is lehet találni a kínálatban. Az egyeurós ház koncepciója a vásárló számára ugyanakkor túl szép ahhoz, hogy igaz legyen.

Az óriási üzletnek vannak apróbetűs buktatói is: az új tulajdonosnak belátható időn belül fel kell újítania a megszerzett ingatlant. A határidő helyszínenként változik: van, ahol két hónapon, máshol egy éven belül kell beadni a felújítási terveket. Ugyanakkor nem muszáj a pincétől a padlásig kikupálni a megvett házat. De a hatóságok olykor azzal is megelégednek, ha a tulajdonos helyrehozza a homlokzatot.