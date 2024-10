Jürgen Kloppal forgatott reklámokat egy hazai áruházlánc eladója

A MediaMarkt 24 éves budapesti értékesítője soha nem gondolkodott színészi-, vagy modellkarrierben, ám a piacvezető elektronikai kiskereskedőnél dolgozva leadta a jelentkezését egy belső pályázatra. Ebben munkatársak kaphattak lehetőséget arra, hogy a cég nemzetközi reklámjaiban szerepeljenek. A MediaMarkt rendhagyó módon nem színészekkel, hanem a csapata tagjaival akarta elkészíteni a szpotokat, ezzel is színesítve a munkavállalói élményt, az összetartást - írja az áruházlánc közleménye.

“Először Korda Györggyel és Balázs Klárival forgathattam együtt egy korábbi kampányunk során, hatalmas élmény volt és nagyon jól fogadták a vásárlók is” - mesélte Héli Döme, aki a hétköznapokon a fehéráru osztályon segíti az ügyfeleket például a megfelelő mosógép kiválasztásában.

A fiatalember ezután többször is pályázott, és a legújabb kampányban már egy világsztárral dolgozik együtt. “Berlinben találkoztam spanyol, portugál és német kollégákkal, és bár különböző területről érkeztünk, mindannyian a MediaMarkt csapatának tagjai vagyunk.

A forgatáson megjelent Jürgen Klopp, a Liverpool és a Dortmund korábbi legendás edzője, aki olyan volt, amilyennek a hírekben leírják: közvetlen, kedves, profi

- mondta Héli Döme.

“A korábbi fotózások eredményét már több országban láttam, habár ezt az érzést nehéz megszokni. Nagyon várom, hogy idehaza is megpillantsam magam az óriásplakátokon Jürgen Kloppal. Biztos, hogy különleges élmény lesz” - tette hozzá Döme. Minderre már nem kell sokat várni, hiszen a MediaMarkt karácsonyi kampánya hamarosan indul Jürgen Kloppal és Dömével.

Héli Döme együtt forgatott reklámfilmet Jürgen Kloppal

Fotó: Media Markt

Ősz elején jelentették be, hogy Klopp hosszútávú szerződést kötött a MediaMarkttal, a jövőben a cég nemzetközi brand nagykövete lesz. A kampányt a MediaMarkt összes országában bemutatják majd - így természetesen Magyarországon is.

Mint ismeretes, a német szakember 2024-ben a szezon végén távozott a Liverpool kispadjáról. Jürgen Klopp akkor azt mondta, időre van szüksége, hogy kitalálja, mit szeretne csinálni.

A döntés azóta megszületett, mert elfogadta a Red Bull ajánlatát.

Klopp közzétett egy felvételt, amelyen elmondta, miért hozta meg ezt a döntést: "Hello, néhányan már bizonyára hallottátok, néhányan még nem, hogy 2025. január 1.-étől én leszek a Red Bull globális futball részlegének a főnöke és már nagyon várom. Néhány hónappal ezelőtt azt mondtam, nem látom magam többet az oldalvonal mellett és továbbra is ez a helyzet. De továbbra is szeretem a futballt és szeretek dolgozni, és ehhez a Red Bull megadta a tökéletes platformot nekem."