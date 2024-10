Egészen elképesztő a legújabb kínai repülő autó

Teljesítette az első, 80 kilométeres teszttávolságot a Chery elektromos hajtású repülőautója, a Land and Air Vehicle névű prototípus – jelentette be a kínai járműgyártó társaság – írja a Carnewschina nyomán a Világgazdaság.

A helyből fel- és leszállni képes futurisztikus jármű (gyűjtőnevükön: eVTOL, electric vertical take-off and landing ) a Chery tavaszi pekingi autókiállításon bemutatott Aero modelljére épül, és a cég most érkezett ahhoz a fejlesztési stádiumhoz, amikor már a kudarc veszélye nélkül előállhat a projekt prototípusával. Ideje is volt, hiszen az új generációs járművek és az akkumulátortechnológia fejlesztésében élen járó kínai versenytársai közül már többen bemutatták a prototípusaikat, köztük

az Xpeng,

a SAIC,

a GAC

és a Geely.

Valamennyien más-más technológiát alkalmaznak, és eltérő sebességgel tartanak a céljuk felé. A hozzájuk csatlakozó Chery háromosztatú hibrid szárnyvariációval kísérletezik, és a már létező, skálázható intelligens Mars architektúrára építkezik.

A jármű nagyjából olyan, mint az egy hete bemutatott Tesla-féle robotaxi, a Cybercab: nincsenek benne pedálok, se kormány. Három fő egységre tagolódik:

a repülő szerkezetre,

az intelligens vezérlőpanelre

és a szintén intelligens alvázra.

Autóként a Chery városi közlekedésre, esetleg ingázásra ajánlja, repülőként viszont jóval tágabb lehet a felhasználási köre.

Viszont nem családi autó, csak ketten férnek el benne. Ők azonban élvezhetik a magaslati levegőt, hiszen

akár ezer méterre is felemelkedhet, és akár 120 kilométer per órás sebességgel is száguldhat.

Amíg az akkumulátor le nem merül, és ez a mostani bejelentés szerint nem több 40 percnél, ami persze a 80 kilométeres teszttávolság letudásából is kimatekozható lett volna. Ezt a járművet is eredendően önvezető üzemmódra tervezték, de az utasoknak a vészfunkciók kezelését természetesen engedélyezik.

Persze a külföldi versenytársak sem szeretnének lemaradni, amit bizonyít, hogy májusban a magasba repítette Hexa nevű lebegő járművét Tokióban a SusHi Tech Tokyo startupcég. A 500 néző szeme láttára emelkedett 10 méter magasba a Tokyo Big Sight kongresszusi központ parkolójában.